Babiš odmítá zavedení bankovní daně, znejistěla by podle něj trh

Vyskeř (Semilsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá zavedení speciální daně pro banky. Podle něj by znejistěla celé podnikatelské prostředí a poškodila všechny občany. Premiér to řekl novinářům ve Vyskeři v Českém ráji. O zavedení bankovní daně hovořila v minulých dnech ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Pokud se na tom nedohodne s ANO, hodlá sociální demokracie zavedení sektorové bankovní daně navrhnout sama, uvedla Maláčová.

Babiš o tom chce mluvit s ČSSD na koaliční radě. "Máme dnes jednání a my si to vyříkáme," řekl. Dodal, že v koaliční smlouvě ani programovém prohlášení vlády zavedení bankovní daně není. "Zavedení bankovní daně je poškození všech občanů, i vás, všech nás tady, těžší přístup k penězům, hypotékám ... Je to vlastně znejistění celého podnikatelského prostředí," dodal.

"Myslím, že bychom se neměli plazit před bankami. Návrh bankovní daně máme připraven a předložíme, pokud se nedohodneme v koalici," uvedla ministryně. Podle ní banky v Česku mají rekordní zisky v porovnání s ostatními státy, za letošní první pololetí to bylo 45 miliard korun.