Babiš odložil plánovanou cestu s podnikateli do Vietnamu a Jižní Koreje

Praha - Kvůli protikoronavirovým opatřením ve Vietnamu odložil premiér Andrej Babiš (ANO) plánovanou cestu s podnikateli, jejíž součástí měla být počátkem srpna i Jižní Korea. ČTK to řekl mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Mise podle něj ztratila smysl, protože podnikatelé by se ve Vietnamu nemohli volně pohybovat a řada setkání by se nemohla uskutečnit. Roli v rozhodnutí neletět ani do Koreje hrálo i zapůjčení letadel vládní letky olympionikům. Cestu premiér podle Vořechovského odložil na podzim. V říjnu Česko čekají sněmovní volby.

O plánu navštívit Vietnam a Koreu hovořil Babiš v druhé polovině června s tím, že k cestě využije vládní dovolené. Uvedl tehdy také, že vycestovat s rodinou za odpočinkem letos neplánuje, a to i kvůli tomu, že za loňskou cestu k moři sklidil kritiku. Navštívil tehdy ostrov Kréta. Podle opozice se choval papalášsky, když při koronavirové krizi odletěl, zatímco občany vyzýval, ať tráví dovolenou v Česku. Babiš to vysvětloval tím, že pobyt měl již zaplacený.

Při cestě do Vietnamu plánoval Babiš využít svůj "velmi přátelský vztah s bývalým premiérem a stávajícím prezidentem" Nguyen Xuan Phucem. Přibližně stomilionová země je podle něj pro české vývozce obrovským trhem.

Denní počty nově nakažených koronavirem ve Vietnamu ke středě sedm dní v řadě přesáhly hranici 6000. Stávající omezení pohybu by se tak ve velkých městech mohla zpřísnit či prodloužit, s odvoláním na vietnamské úřady o tom informovala agentura Reuters. Vietnamu se po většinu pandemie dařilo bránit masivnímu šíření koronaviru. Od konce dubna, kdy v zemi začala poslední vlna, však nakažených rekordně přibývá. Přísná omezení pohybu vietnamská vláda zavedla zhruba ve třetině země, včetně Ho Či Minova Města na jihu a hlavního města Hanoje na severu. Mají platit do 1. srpna, ale někteří politici hovoří o prodloužení omezení, případně i o jejich zpřísnění.

Za úterý ve Vietnamu, který má asi 98 milionů obyvatel, přibylo 6559 infikovaných covidem, čímž tam celková bilance potvrzených případů nákazy od začátku pandemie překonala 120.000.

Současná vlna nákazy zesílila tlak na vietnamskou vládu, aby urychlila očkování a zajistila více vakcín. Vietnam obdržel 14 milionů dávek vakcín proti covidu-19 z různých zdrojů; část dostal darem, část v rámci programu COVAX a další nakoupil. Očkovací látky Vietnamu kromě jiných zemí daruje také Česká republika, která má v plánu do konce roku poskytnout darem nejméně 2,39 milionu vakcín proti covidu-19 zemím na Balkáně, v Africe a v Asii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tento týden uvedl, že mimo iniciativu COVAX dostane Vietnam od ČR 250.000 očkovacích dávek.