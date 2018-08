Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) odletěl dnes odpoledne do Maďarska. S tamním premiérem Viktorem Orbánem chce v Budapešti jednat o migraci nebo o rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl ČTK po příletu do Maďarska. Zpět do České republiky se vrátí ještě večer.

Babiš ČTK řekl, že se s Orbánem chtěl původně setkat v Itálii, kde oba v úterý byli na návštěvě. Z protokolárních důvodů to ale podle něj nebylo vhodné. Schůzka bude podle Babiše především o rozpočtu Evropské unie, mluvit bude chtít ale také o migraci.

Vicepremiér a ministr vnitra a zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD) ČTK pouze sdělil, že o dnešní cestě premiéra do Maďarska věděl.

Babiš bude s maďarským protějškem mluvit tři dny poté, co oba navštívili Itálii, která se potýká s migrační krizí. Zatímco Babiš se setkal v úterý s italským předsedou vlády Giuseppem Contem, Orbán v Miláně jednal s italským ministrem vnitra Matteem Salvinim. Podpořil ho v jeho tvrdém postoji vůči migrantům.

Babiš v úterý v Římě řekl, že řešením migrační otázky je kombinace finanční podpory státům jako Itálie, zemím severní Afriky a také těm africkým státům, odkud migranti přicházejí. Potvrdil zároveň český postoj, že Česká republika nepřijme v rámci přerozdělování uprchlíků ani jednoho migranta. Poté Babiš v souvislosti s migrací navštívil Maltu.