Paříž - Český premiér Andrej Babiš dnes odletí na třídenní návštěvu Paříže, kde se v neděli zúčastní za přítomnosti prezidentů USA Donalda Trumpa a Ruska Vladimira Putina či německé kancléřky Angely Merkelové vzpomínkové ceremonie u příležitosti stého výročí konce první světové války. Dnes večer má Babiš na programu slavnostní večeři v Elysejském paláci, kterou hostí francouzský prezident Emmanuel Macron.

Babišův dnešní oficiální program začíná večer, kdy si prohlédne výstavu Picasso. Modrá a růžová v pařížskému muzeu umění Orsay. Ve 20:30 je pak očekáván na večeři v Elysejském paláci.

V neděli se Babiš zúčastní vzpomínkové ceremonie u Vítězného oblouku a také zahájení třídenního Pařížského mírového fóra, na kterém přednese projev Merkelová.

Z Paříže v pondělí Babiš odletí do sicilského Palerma, kde se v úterý koná konference o Libyi. Ještě v úterý český premiér odcestuje do Kodaně, kde má bilaterální jednání s dánským kolegou Larsem Lökkem Rasmussenem, a následně se vrátí do vlasti.