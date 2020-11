Babiš: Odbornost Blatného je důležitější než politický názor

Praha - Nominace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) do vlády, přestože podepsal petici spolku Milion chvilek žádající odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO), považuje předseda vlády za důkaz toho, že odbornost je pro něj důležitější než politický názor ministrů. Babiš to dnes řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Prohlásil, že nepovažuje za důležité politické názory žádného z ministrů nominovaných do vlády hnutím ANO.

Blatný původně tvrdil, že o podpisu petice neví, v pátek ale potvrdil, že ji podepsal. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se mimo jiné v petici. Ministr řekl, že do Babišovy vlády nyní vstoupil, protože pro něj bylo důležitější, že může pomoci v boji proti epidemii koronaviru.

"To je jasný důkaz toho, že já navrhuju ministry ne podle jejich politických názorů, ale podle odbornosti. Mně byl pan Blatný doporučen jako odborník a já jsem se s ním o jeho politických názorech nikdy nebavil a ani to nepovažuju za důležité," řekl Babiš. Stejný postoj má i k ostatním ministrům za ANO, dodal.

Premiér uvedl, že má důvěru ANO vybírat do vlády ministry a že za výběr také přebírá odpovědnost. "Dokazuje to, že nejsme tradiční strana, že u nás o ministrech nerozhodují krajské organizace ani různé stranické sekretariáty," prohlásil. Podle něj má ANO "de facto zásobárnu 8,5 milionu lidí" a každý odborník pro hnutí může pracovat.

Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. V čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO), který musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky.