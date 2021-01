Babiš: Od února se mohou na očkování hlásit všichni lidé

Praha - Na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku. Od 1. února se pak budou moci hlásit všichni obyvatelé Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Hlavním bude věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. V televizi Prima a CNN Prima News to dnes řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

"Systém to naprogramuje a samozřejmě každý, kdo se tam rezervuje, musí vyplnit údaje," řekl Babiš. Zdravý člověk, kterému je 66 let, dostane termín později než například pětašedesátiletý zájemce s vysokým tlakem, obezitou nebo závažným onemocněním plic. Přihlašovat se bude možné přes internet nebo prostřednictvím praktických lékařů či telefonicky. Mladší a zdraví lidé budou zařazeni do databáze a časem dostanou termín přes zprávu SMS. Podrobnosti sdělí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý na tiskové konferenci.

Přednost podle premiéra dostane například asi 13.000 lidí s cukrovkou, 93.000 s obezitou, 218.000 se závažným onemocněním plic nebo 24.000 se závažným onemocněním ledvin. Dalším kritériem bude zaměstnání v oblasti integrovaného záchranného systému, v kritické infrastruktuře, zdravotnictví či v sociální oblasti.

V sobotu 26. prosince Česko převzalo prvních 9750 dávek, rozděleny byly do Prahy a Brna. Dalších 19.500 vakcín dorazilo 30. prosince.

Premiér dostal vakcínu jako první člověk v Česku. Vedlejší účinky neměl. "Měl jsem odpoledne teplotu asi 37,1, šel jsem si lehnout na hodinu a potom jsem byl v pohodě," řekl.

Babiš zopakoval, že Česko má objednáno 15,9 milionu dávek pro téměř devět milionů lidí. V lednu by do Česka měla doputovat 326.000 dávek již v Evropské unii schválené vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. "Celkově jsme objednali od Pfizer osm milionů vakcín," řekl. Pokud se při očkování podaří z dodaných ampulí odebrat šest dávek místo původně zvažovaných pěti, počet se podle Babiše navýši o 1,6 milionu. O schválení dalších vakcín se bude teprve rozhodovat.

Server Seznam Zprávy koncem prosince uvedl, že stát počítá v druhé fázi očkování v březnu a dubnu s dostupností látky také od firmy Moderna. Dorazit mají asi tři miliony dávek. Na konci druhé fáze ministerstvo počítá s tím, že přijde do Česka také vakcína od společnosti AstraZeneca. Při třetí fázi očkování asi v květnu by mohly být dostupné také očkovací látky firem Johnson&Johnson, CureVac nebo Sanofi.

Premiér očekává, že ještě letos a příští rok se Česko bude potýkat s ekonomickými následky krize. "Ale už od roku 2023 bychom se mohli vrátit do normálu," odhadl.