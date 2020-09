Babiš od Prymuly čeká krizové řízení a dohled nad opatřeními

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává od nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že převezme v resortu krizové řízení v době epidemie koronaviru. Na tiskové konferenci premiér zdůraznil, že krizový štáb, o jehož zřízení bude vláda rozhodovat odpoledne a v jehož čele má stát vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), má být platformou pro jednání státu s kraji. "Není zřízen, aby řídil ministerstvo zdravotnictví," řekl. Prymula má podle něj dohlédnout na dodržování dosud přijatých opatření, například na to, aby nemocnice informovaly o naplnění svých kapacit, což ne vždy činí.

Právě po naléhání krajů, které žádaly lepší komunikaci s ministerstvem, Babiš v pátek přitakal zřízení krizového štábu. Požadavek koaliční ČSSD a opozice předtím odmítal. Ve stejný den mu podle jeho slov dosavadní ministr Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že hodlá rezignovat. Vojtěchovi na tiskové konferenci Babiš poděkoval, odvedl podle něj hodně práce především v koncepčních změnách na ministerstvu. Premiér odmítl komentovat informace serveru E15, že končící ministr bude vést největší zdravotní pojišťovnu - Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Prymulu premiér do úřadu na Palackého náměstí v Praze uvede v úterý v 08:00. Dnes ve 14:00 přijme vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví prezident Miloš Zeman. Podle Babiše hlava státu slíbila, že výměnu ministrů zúřaduje během dneška.

Prymula před příchodem do funkce vládního zmocněnce při úřadu vlády pracoval od roku 2017 jako náměstek ministra zdravotnictví. Musel ale odejít, protože neměl bezpečnostní prověrku. Chybějící prověření od Národního bezpečnostního úřadu pro něj jako pro ministra problém nebude. Členové vlády mají ze zákona výjimku a mají přístup k utajovaným informacím všech stupňů.

Na post náměstka Prymula nastoupil za ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), místo bylo více než rok neobsazené. Předtím bývalý ředitel královéhradecké fakultní nemocnice působil na ministerstvu jako poradce. V roce 2013 chtěl kandidovat v Královéhradeckém kraji do senátu za SPOZ - Zemanovci, nakonec ale s nimi do voleb nešel. Jako šéf fakultní nemocnice prosazoval například stavbu kliniky tradiční čínské medicíny. Z čela nemocnice jej v červnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), podle něho kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera. Letos v září média uvedla, že Prymula má od poloviny června živnostenské oprávnění mimo jiné pro výrobu zdravotnických prostředků. Vysvětlil to tím, že si živnost založil po odchodu z ministerstva a nic nevyrábí.

V době pandemie Prymula vedl žebříčky důvěryhodnosti politiků, objevil se i na webu ANO v rubrice Naši lidé. Od poloviny března zhruba dva týdny vedl Ústřední krizový štáb. Některá jeho tehdejší vyjádření vyvolala velkou pozornost, mluvil například až o dvouletém uzavření hranic. Prezident Zeman v době vrcholu pandemie uvedl, že Prymulovi udělí státní vyznamenání.