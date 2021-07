Babiš: Očkovací centra bez objednání otevřeme ve všech krajských městech

Babiš: Nejmenší proočkovanost u lidí nad 60 let je v příhraničních regionech

Nejméně očkovaných proti covidu-19 ve věkové kategorii nad 60 let je v některých příhraničních regionech v Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji. Vyplývá to z údajů, které projednala Rada vlády pro zdravotní rizika, řekl novinářům Babiš při otevření očkovacího centra bez objednání na pražském Smíchově. Kraje by podle premiéra do těchto obcí mohly poslat mobilní očkovací týmy nebo organizovat svoz lidí na očkování do větších měst.

Integrovaný centrální řídicí tým dnes na radě vlády prezentoval mapu, z které vyplývá, v jakých regionech je nejmenší proočkovanost ve věkové skupině nad 60 let. Podle Babiše jsou to asi stovky obcí především v příhraničních oblastech a týká se to hlavně Moravskoslezského, Zlínského a Plzeňského kraje. Za nižší proočkovaností tam jsou podle premiéra pravděpodobně i logistické důvody, protože lidé to mají do větších měst daleko. Data dostanou krajští koordinátoři očkování a Asociace krajů.

"Dneska už bojujeme ze každé procento nově naočkovaných, už to není otázka stovek tisíc nově naočkovaných denně, ale musíme jít do většího detailu, do menších regionů," řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Možností jsou podle něj například mobilní očkovací týmy. Čtyři nyní vznikly v Ústeckém kraji a budou se zaměřovat mimo jiné na očkování ve vyloučených lokalitách. Možností je také organizovat svoz lidí do očkovacích center ve větších městech.