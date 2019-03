Washington - Jednání českého premiéra Andreje Babiše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bylo konkrétní, prezident USA má na Česko skvělé vzpomínky. Babiš to dnes řekl po ukončení rozhovorů v Bílém domě na besedě s českými novináři. Premiér pozval Trumpovu dceru Ivanku na návštěvu Prahy a zopakoval i pozvání prezidenta Miloše Zemana adresované Trumpovi. Výslovný souhlas ale podle Babiše nezazněl.

Trump je podle Babiše příjemný společník a má skvělé vzpomínky na Československo, které navštívil v roce 1990. "Dlouze jsme mluvili s manželkami, o dětech, bylo to velmi neformální. Moje paní byla nadšená, Trump mluví normálně, na nic si nehraje," řekl Babiš. "Nejdůležitější bylo navázání vztahu, Trump o Česku mluví skvěle," konstatoval.

Babiš zopakoval pozvání k návštěvě České republiky, které Trumpovi adresoval Miloš Zeman. Premiér v této souvislosti navrhl, aby Prahu navštívila prezidentova dcera Ivanka, která by se mohla v české metropoli zúčastnit mezinárodní obchodní konference. Trump podle Babiše k jednání v Bílém domě svou dceru přizval, Babiš měl možnost se s ní osobně seznámit. Trump podle Babiše mluvil o Česku pozitivně, ale neřekl, že by přijel.

Česko-americké vztahy mají podle Babiše velký potenciál, zlepšují se a obchodní obrat stoupá. V Bílém domě se podle Babiše debatovalo o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Tématem jednání v Bílém domě byly také závazky České republiky vůči NATO.

"Probrali jsme veškerá témata, velké téma byla Sýrie," poznamenal premiér. Poukázal přitom na význam řešení problému milionů uprchlíků. O odchodu amerických vojáků z Afghánistánu se dnes podle Babiše v Bílém domě nemluvilo.

Babiš se u Trumpa zasazoval, že USA by neměly zavádět cla na dovoz evropských automobilů, čímž Bílý dům hrozí. To by poškodilo českou ekonomiku, upozornil premiér, a proto podle svých slov apeloval, aby USA a EU "našly řešení výhodné pro obě strany" a aby nedošlo ke střetu mezi USA a EU s dopadem na ČR. Prezident Trump si prý stěžoval, že z jednání s EU "nemá dobrý pocit". Pokrok naopak zaznamenal v obchodním jednání s Čínou. Na problémy migrace mají Babiš a Trump stejný názor.

Při jednání delegací byla americká strana zastoupena na vysoké úrovni, vyplynulo z Babišových informací. Kromě Trumpa s českou delegací jednali viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, hlavní bezpečnostní poradce John Bolton, ministr energetiky Rick Perry a poradci Bílého domu pro kybernetickou bezpečnost a obchod. To podle Babiše svědčí o významu, jaký se přikládá spolupráci s ČR.

Babiše ve Washingtonu doprovází místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil a náměstek ministra obrany Jakub Landovský.