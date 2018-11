Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes vysvětloval na vládě a při schůzkách s předsedy vládní ČSSD a také komunistů a SPD kauzu údajného únosu svého syna na Krym. Předseda SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že si jeho strana přeje ve vládě programově nahradit sociální demokracii. Někteří poslanci ČSSD pak po schůzce svého klubu s Babišem uvedli, že o odchodu ČSSD z vlády a demisi se nemluvilo. Opozice mezitím shromáždila podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. Babiš řekl, že pobyt jeho syna Andreje na Krymu byl legální a nešlo o únos kvůli kauze Čapí hnízdo, jak jeho syn řekl novinářům.

Podle Okamury návrh na vstup SPD do vlády od ANO nepřišel a strana nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO.

14.11.2018, 16:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Ministři na pravidelné schůzi vlády slyšeli od premiéra zhruba pětiminutové vyjádření k případu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) k tomu uvedla, že stále platí stanovisko sociální demokracie, že strana nevylučuje žádný scénář. O výsledku dopolední schůzky předsedy ČSSD Jana Hamáčka s Babišem jednal poslanecký klub sociální demokracie, Hamáček ani Babiš schůzku nekomentovali.

S premiérem odpoledne Hamáček zamířil na další jednání klubu. Poslanec Jan Birke po setkání uvedl, že debata byla rozumná a košatá, ale je teprve v poločase. Poukázal na plánované čtvrteční schůzky Hamáčka s Babišem a také s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident se sejde příští týden v pondělí s Babišem a ve středu se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. Hamáček bude ve čtvrtek jednat se zástupci opozičních stran.

Komunisté, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili, svolali na příští úterý jednání výkonného výboru. Rozhodne, jak se strana postaví k hlasování o nedůvěře vládě. Filip po setkání s Babišem řekl, že osobně v reportáži serveru Seznam Zprávy z rozhovoru s Babišovým synem nic nového nespatřuje.

Šest opozičních stran včetně SPD, které Babiše v úterý vyzvaly k odstoupení, už shromáždilo dostatek podpisů pro svolání mimořádné schůze Sněmovny, na níž by se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě. Se svoláním schůze chce ale předseda ODS Petr Fiala ještě počkat na vývoj v dalších dnech. Podle něj není vyloučeno, že sám Babiš vyvodí politickou zodpovědnost.

Před novináři premiér řekl, že má dostatek dokumentace dokládající legálnost pobytu jeho syna na Krymu. Víc to neupřesnil, dotazy nepřipustil. Kritizoval novináře serveru Seznam Zprávy, kterým Babišův syn řekl, že jeho otec ho chtěl dostat z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo. Premiér hovořil o hyenismu na osobě trpící schizofrenií a o tom, že kauza je záměrně načasovaná před státním svátkem 17. listopadu, aby se mohly demonstrace proti premiérovi spojit s oslavami. Seznam.cz taková nařčení odmítl. Redakce pořadu Zvláštní vyšetřování postupovala podle jeho mluvčí ve všech ohledech eticky a výhradně s ohledem na veřejný zájem.

V kauze se objevilo i jméno psychiatričky Dity Protopopové, bývalé Babišovy poradkyně na ministerstvu financí, o níž Babiš mladší řekl, že mu dala na výběr mezi pobytem v Národním ústavu duševního zdraví a cestou na "prázdniny". Manžel Protopopové ho pak odvezl na Krym, řekl Babišův syn. Národní ústav duševního zdraví dnes uvedl, že Protopopová ve zprávě o zdravotním stavu premiérova syna nepochybila.

Podle Českého rozhlasu Radiožurnálu policie odložila oznámení Babišova syna z Krymu o tom, že byl unesen, když dostala jeho fotografii z Bratislavy, na níž byl se svou matkou a tehdy aktuálním vydáním novin. Předtím policisté požádali o vyjádření Babišovy právníky, s Babišovým synem nemluvili. Vyslechnut zatím nebyl ani v kauze Čapí hnízdo, v níž je obviněn spolu se svým otcem.

Podle právníků oslovených ČTK policie může vyslýchat i lidi, kteří jsou psychicky nemocní, a jejich svědectví může použít u soudu. Znalci by ale měli pečlivě vyhodnotit, nakolik je výpověď věrohodná, dodali. Babiš mladší, který byl pilotem dopravních letadel, měl podle mluvčího Úřadu pro civilní letectví licenci pro létání na základě jeho zdravotních prohlídek platnou naposledy v dubnu 2015.

Obviněna v kauze Čapí hnízdo je i Babišova dcera Adriana Bobeková, která se podobně jako její bratr od počátku trestního stíhání odvolávala na závažnou duševní poruchu. Podle průzkumu agentury Median většina Čechů věří, že Babiš se snaží, aby jeho blízcí v kauze Čapí hnízdo nevypovídali.

Kauze údajného únosu Babišova syna se dnes věnují deníky v ČR, na Slovensku a ve Švýcarsku, kde nyní Babišův syn žije. Podle českého i slovenského tisku Babiš do kauzy Čapí hnízdo zapletl své děti sám a v budoucím vývoji bude rozhodující, na čí stranu se přikloní vládní ČSSD. Vývoji kolem Babiše se dnes věnovala například německá agentura DPA, podle které kauza Čapí hnízdo otřásá českou politickou scénou. Kauzu sledovala také rakouská agentura APA či evropský server Politico. Přijde klub populistů z východní Evropy o jednoho ze svých členů, ptá se ve svém článku francouzský list Les Echos.