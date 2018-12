Praha - Nový stavební zákon musí být schválen do konce funkčního období této vlády v roce 2021, je to jednoznačná priorita. Ve svém videopříspěvku to na dnešním Fóru Zlaté koruny uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Za pomalý postup při přípravě zákona kritizoval ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), vedené ministryní Klárou Dostálovou (za ANO). Harmonogram MMR přitom Babišovým představám zhruba odpovídá.

"Určitě budu na ministerstvo pro místní rozvoj tlačit, aby ten nový stavební zákon maximálně urychlilo. A určitě, pokud naše vláda vydrží do období, které je plánováno, tak to musíme za každou cenu stihnout. Protože je to skutečně priorita. Musím říct, že jsem od MMR očekával lepší výkon," řekl premiér.

Ministryně Dostálová v říjnu uvedla, že nový stavební zákon by měl být platný ve druhém čtvrtletí roku 2022, v účinnost by měl vstoupit o rok později. "Z hlediska objemu prací a dopadu je to podobné jako u občanského zákoníku, který je účinný od roku 2014," podotkl tehdy prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. V případě občanského zákoníku byl rozdíl mezi platností a účinností téměř dva roky. Podle Dostálové bude třeba změnit také 89 souvisejících zákonů.

"Není možné vymlouvat se na ostatní resorty, že je tam strašně moc změn v rámci různých zákonů u různých resortů. Takže musí to být týmová práce, resortismus musí skončit. Musím říct, že jsem vyvinul velký tlak na paní ministryni Dostálovou. Protože zase přišli s nějakým věcným záměrem o té rekodifikaci. Ale tam není potřeba žádný věcný záměr. My všichni víme, že chceme stavět rychle, co nejméně razítek, co nejméně byrokracie," dodal Babiš.

Ředitel odboru územního plánování MMR Roman Vodný řekl, že věcný záměr zákona vyplývá z legislativních pravidel. "To není žádný vrtoch ministerstva, to se prostě udělat musí," podotkl Vodný.

Nový zákon má výrazně zkrátit dobu povolování staveb. Jak řekla Dostálová už dříve, ambicí MMR je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. Chtěla by také vytvořit státní stavební úřad.

Od začátku letošního roku v Česku platí novela stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení.