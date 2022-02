Babiš: Novela pandemického zákona nemá logiku, nejsou jasné některé kompetence

Praha - Novela pandemického zákona, kterou ve čtvrtek Sněmovna schválila, absolutně nemá logiku, na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý premiér Andrej Babiš. Nejsou podle něj zřejmé některé kompetence. Zároveň ho překvapilo například zrušení povinnosti prokazovat se covidovými certifikáty, které večer oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Platit bude od 9. února.

Výsledkem schválené novely je podle Babiše to, že není jasné, kdo by v případě zhoršení koronavirové situace posílal vojáky do nemocnic a zařízení sociálních služeb, kdo by povolával na pomoc zdravotní sestry nebo studenty. "Jediný výsledek zákona je, že ministerstvo zdravotnictví může omezovat firmy, podnikatele, školy a má o tom rozhodovat vláda," uvedl.

Protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Novelu Sněmovna ve středu schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze po více než 35 hodinách od úterního zahájení schůze. Poslanci mimo jiné podstatně snížili horní hranici pokut, které mohou úřady za porušení mimořádných opatření ukládat. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Podle Babiše nemá aktuální návrh pandemického zákona logiku. Nechápe, proč jej vláda předložila v čase, kdy ruší povinnost prokazovat se covidovými certifikáty pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce nebo testování ve firmách a školách od 18. února. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podle bývalého ministerského předsedy také "zabila celou iniciativu kolem očkování, i když sama říká, že očkování ochraňuje životy našich spoluobčanů".

Vláda chce podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) vyčlenit na kompenzace pro podnikatele částku do tří miliard korun. Týkat se má asi 11.000 podnikatelů, kteří byli omezeni protiepidemickými restrikcemi platnými od 25. listopadu do 26. prosince. Pomoc budou moci čerpat ti, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent ve srovnání s druhým pololetím roku 2019. Nejvýše budou moci získat od půl milionu do 1,5 milionu korun v závislosti na odvětví. Podporu vláda zatím neschválila, chce ji ještě probrat s profesními svazy. Konečné rozhodnutí by mělo padnout příští týden.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček nechápe, proč vláda vypustila informace o plánovaných kompenzacích bez předešlého projednání se zaměstnavatelskými svazy. Také nerozumí tomu, proč vláda přichází s novými kompenzačními programy. Předchozí vláda ANO a ČSSD připravila pokračování programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Plošné uspokojení podnikatelů by v tomto případě stálo podle Síkely přes 12 miliard korun, takovou podporu považuje za nesystémovou.

Kompenzace budou podle Síkely poskytovány v režimu de minimis, není tak potřeba, aby ji schvalovala Evropská komise. Jeden příjemce nesmí v průběhu tří let čerpat z podpor de minimis více než 200.000 eur (asi 4,9 milionu Kč). To dnes Havlíček zkritizoval, podle něj tím přijde o podporu velké množství firem nejen středních, ale i malých, které mají více poboček.