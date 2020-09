Babiš nevyloučil, že by v Česku mohl být znovu nouzový stav

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil možnost, že by v Česku mohl být kvůli koronaviru znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh by musel přijít od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), řekl dnes novinářům Babiš.

Nouzový stav letos v Česku platil kvůli epidemii nemoci covid-19 od 12. března do 17. května. "Je to otázka na ministra zdravotnictví, který musí zdůvodnit, zda opatření, která navrhuje, jsou v souladu se zákony. Aby se nestalo, že nějaké opatření, které udělá, bude s nimi v rozporu," uvedl Babiš.

Premiér dodal, že Vojtěch by měl s příslušným návrhem případně přijít na pondělní jednání vlády. "V pondělí se to dozvíme od ministra. Pokud navrhne některé opatření, které by přesáhlo jeho kompetence v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, tak se to (nouzový stav) vyloučit nedá," připustil Babiš.

Pražský městský soud v dubnu zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Kabinet pak preferoval krizová opatření, která schvaloval jako celek, v květnu však musel zbývající opatření převést pod režim předpisu o ochraně veřejného zdraví, protože by s koncem nouzového stavu pozbyla platnosti.

Vláda se kvůli tomu v květnu rozhodla rozšířit pravomoci ministerstva zdravotnictví zvláštním zákonem, u kterého plánovala účinnost do konce letošního roku. Novela měla dát resortu výslovně pravomoc regulovat například obchod, služby i provozovny výroby, koupaliště a jakékoli veřejné i soukromé akce, a to celostátně. Předloha se nicméně ve Sněmovně dosud nachází teprve před úvodním kolem projednávání.