Babiš nevyloučil, že by v Česku mohl být znovu nouzový stav

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil možnost, že by v Česku mohl být kvůli koronaviru znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh by musel přijít od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), řekl dnes novinářům Babiš.

"Je to otázka na ministra zdravotnictví, který musí zdůvodnit, zda opatření, která navrhuje, jsou v souladu se zákony. Aby se nestalo, že nějaké opatření, které udělá, bude s nimi v rozporu," uvedl Babiš. Dodal, že Vojtěch by měl s příslušným návrhem případně přijít na pondělní jednání vlády. Nouzový stav v Česku platil od 12. března do 17. května.