Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nevěděl, že se první místopředseda jeho hnutí Jaroslav Faltýnek scházel s Karlem Feixem, ředitelem české pobočky firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém, a s ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Rafajem. Je na Faltýnkovi, aby věc vysvětlil, a na policii, aby záležitost vyšetřila, řekl dnes premiér novinářům před jednáním koaliční rady. Uvedl také, že se společně s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) na úřadu vlády setkal s Rafajem a vyzval ho, aby nebránil uzavření smlouvy s novým provozovatelem mýtného systému.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka minulý týden uvedl, že dnešní koaliční rada by se mohla zabývat i rolí Faltýnka v mýtném tendru, jehož okolnosti prošetřuje policie.

"Já jsem nevěděl, že on se schází s Kapschem ani s panem Rafajem," řekl Babiš o Faltýnkovi. Premiér uvedl, že není dobře, že se Faltýnek údajně setkal se zástupci Kapsche a s Rafajem mimo oficiální prostory. "Je potřeba, aby to vysvětlil, a je potřeba, aby to policie vyšetřila, jak to bylo," řekl.

Řekl také, že on sám se společně s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) na úřadu vlády setkal s Rafajem. "Já můžu dokumentovat i s panem Ťokem, že my jsme se sešli s panem Rafajem tady na úřadu vlády a vyzvali jsme pana Rafaje, aby zkrátka nebránil uzavření té smlouvy, kterou jsme transparentně vysoutěžili a kde jsme ušetřili ty peníze," řekl. Ministerstvo dopravy vybralo v tendru jako nového provozovatele mýtného systému konsorcium CzechToll/SkyToll, podle Babiše to znamená úspory 15 miliard.

Policie kvůli ovlivňování zakázek zasahovala na počátku března na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá Rafaje a Feixe z korupce. Faltýnek s oběma muži jednal. Záležitostí se zabývá i Sněmovna, začala věc projednávat minulý týden a opozice chce, aby se v jednání pokračovalo příští týden.