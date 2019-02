Praha - Před snížením deficitu státního rozpočtu na příští rok na 30 miliard korun, jak minulý týden požádala KSČM, chce dát premiér Andrej Babiš (ANO) přednost investicím. Podle něj pomohou udržet ekonomický růst. Novinářům to řekl před dnešní schůzkou s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Toto téma premiér považuje pro dnešní jednání za klíčové. Komunisté, kteří podporují Babišův menšinový kabinet, chtějí jednat i o svých výhradách k některým resortům či legislativním plánu na další období.

"Je to zvláštní, že levicová strana chce snižovat rozpočet, je to novum, ale proč ne. Myslím, že to není dobře, protože potřebujeme peníze na investice," řekl Babiš. Doplnil, že ekonomika nyní zpomaluje růst, který byl tažen spotřebou a exportem. "Investice jsou náhradní program na to, abychom růst udrželi a v něm pokračovali," řekl. Připomněl, že původně návrh státního rozpočtu na příští rok počítal se schodkem 50 milionů korun, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale rozhodla o jeho snížení na 40 miliard Kč.

Filip v pátek uvedl, že pokud nebude požadavek KSČM na 30miliardový deficit rozpočtu splněn, hrozí, že komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. "To je požadavek, který povede poslanecký klub a kterým bude vázána předsedkyně rozpočtového výboru, aby to projednávala," řekl Filip. Nesmí se podle něj ale šetřit na růstu mezd, sociálních dávek, důchodů a investicích. Vláda má ušetřit na provozních nákladech ministerstev.

Schillerová už ministrům zadala, aby ve svých resortech hledali úspory, podle Babiše ale asi sami s ráznými úsporami nepřijdou. Ministryně také avizovala desetiprocentní snížení počtu míst ve státní sféře, propouštění by se ale nemělo dotknout například školství či bezpečnostních složek.

Ministerstvo financí už při schvalování rozpočtu na letošní rok se schodkem 40 miliard korun uvedlo, že i v letech 2020 a 2021 plánuje stejný schodek. Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun.

Podle střednědobých výdajových rámců pro rok 2020 a 2021, které schválila Sněmovna loni v prosinci, by výdaje státního rozpočtu měly činit 1471,3 miliardy korun. Celkové maximální výdaje rozpočtu a státních fondů přitom v dokumentu stanovilo MF příští rok na 1604 miliard korun. Letos jsou stanoveny na 1583 miliardy korun.