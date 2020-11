Babiš nerozumí tomu, proč chce Hamáček vyšetřovací komisi

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nerozumí tomu, proč vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetření chyb před druhou vlnou epidemie koronaviru. Babiš dnes novinářům při návštěvě skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech řekl, že komise bude politicky zneužívána. Podle něj teď není chvíle pro hledání viníka. Hamáček v sobotu uvedl, že by komise měla vzniknout poté, co druhá vlna odezní.

"Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím," řekl Babiš. Neočekává ani, že by komise dospěla k nějakým závěrům. "Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno," uvedl.

"Pokud to má někdo vyšetřovat, tak to budou vyšetřovat orgány, které jsou k tomu příslušné," řekl premiér. Nyní podle něj není vhodná chvíle zjišťovat, kdo něco zanedbal. "V této chvíli bychom měli spíš mluvit o tom, jak pandemii společně překonáme než o hledání nějakých viníků," uvedl.

Hamáček v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že by po odeznění druhé vlny pandemie uvítal vytvoření komise, která by vyšetřila, kde udělalo Česko chyby v přípravách na podzim. Podotkl, že premiér Babiš do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval.

Dnes vicepremiér v pořadu Partie na televizi Prima řekl, že vytvoření komise je standardní demokratický mechanismus, kterým by stát měl reagovat na krizi. Podle něj je třeba zjistit, jaké mechanismy fungovaly a jaké nefungovaly, aby se stát do budoucna vyvaroval opakování chyb.

Havlíček pochybuje o objektivitě závěrů vyšetřovací komise

Vyšetřovací komise na parlamentní bázi, která by zjišťovala, kde udělala Česká republika v přípravách na podzimní vlnu pandemie chybu, nemusí přinést úplně nejobjektivnější závěry. Navíc se netěší velké důvěře veřejnosti, řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Naopak podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by její šetření mělo smysl, uvedl v diskusním pořadu.

Havlíček uvedl, že si stojí za dosavadními rozhodnutími vlády v boji proti šíření koronaviru a nese za ně tak jako další členové kabinetu plnou odpovědnost. Připustil, že některá opatření mohla být schválena dřív. Vyšetřovací komise by však podle něj pravděpodobně nepřišla s žádným přelomovým závěrem a nebude brán úplně vážně. "Je to politická instituce, je to o soupeření, nejsem přesvědčen, že jakékoliv závěry jsou vždycky ty nejobjektivnější," řekl. Zúčtování je podle Havlíčka třeba udělat, ale až za několik měsíců, až budou k dispozici přesná čísla.

Podle Kalouska by vyšetřovací komise nemusela za každou cenu hledat viníka současné situace. Mohla by ale předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie nemusí být podle Kalouska poslední.