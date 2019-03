Washington - Premiér Andrej Babiš (ANO) nechtěl říct, zda se bude v pondělí vláda zabývat možností odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Je třeba počkat na to, s čím přijde policie, řekl Babiš novinářům na závěr své návštěvy Spojených států v pátek večer místního času (v noci na dnešek SEČ). Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele provozovatele mýtného systému Kapsch Karla Feixe z korupce.

"My dnes nevíme, co se stalo. Policie to vyšetřuje, je to na začátku, tak si počkejme na to, co se stane," řekl Babiš. Upozornil, že o celé záležitosti má informace pouze z médií.

Ohledně ÚOHS se policie zajímá o veřejné zakázky, kterými se úřad zabýval, včetně tendru na mýtný systém, oznámil už ve čtvrtek žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Policisté ve čtvrtek zasahovali v brněnském sídle ÚOHS i v pražském sídle firmy Kapsch.

K Rafajovu odchodu z čela ÚOHS vyzvala v pátek protikorupční organizace Transparency International ČR. Rafaj do čela úřadu přišel v roce 2009 na návrh ČSSD, jejíž řady po nástupu do funkce opustil. Předsedu ÚOHS jmenuje na návrh vlády prezident.

Babiš se dnes také nechtěl blíže vyjadřovat k prvnímu místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi, do jehož prostějovského domu policie ve čtvrtek také přišla. Premiér uvedl, že zatím neměl čas s Faltýnkem o věci mluvit, uvidí se s ním v úterý ve Sněmovně. "Jaké mám já informace, tak tam pan Faltýnek figuruje jen jako svědek," řekl.