Babiš nepodporuje zřízení americké základny v ČR, byl by pro referendum

Praha - Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš nepodporuje zřízení americké základny v Česku, považuje je za zbytečné. Nejlepší by podle něj bylo udělat o základně referendum. Řekl to dnes v pořadu Čau lidi na sociálních sítích. Reagoval tak na sobotní vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která Deníku N řekla, že po Velikonocích bude jednat v USA se svým protějškem Lloydem Austinem a chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR.

O postoji k případnému zřízení americké vojenské základny v Česku bude hnutí ANO teprve diskutovat. "Ale já za sebe říkám, že to nepodporujeme, protož mi to připadá zbytečné," uvedl Babiš. Svůj postoj zdůvodnil tím, že Severoatlantická aliance (NATO) v současnosti vytváří v zemích na své východní hranici obranné systémy a společné alianční jednotky, takzvané battlegroups. "Tak proč bychom ještě měli dělat nějaké základny u nás, když tyhle základny pomáháme budovat?" řekl bývalý premiér s odkazem na účast české armády na vytváření mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

Zřízení americké základny na českém území považuje Babiš za citlivé téma. "Nejlepší by bylo na to udělat referendum," uvedl. Dodal, že nemá informaci o tom, že by NATO chtělo v Česku základnu budovat.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, na jejímž základě Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v pořadu Partie CNN Prima New řekl, že pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově. O konkrétních lokalitách se ale nyní nejedná, uvedlo v neděli večer na webu ministerstvo obrany. Úřad jen uvedl, že Černochová v USA potvrdí zájem Česka, jednat o dohodě, která by právně zastřešila obrannou spolupráci obou zemí.

Krajského vojenské velitelství Ostrava momentálně nemá žádné informace týkající se případného umístění posádky v Mošnově, řekl dnes ČTK jeho mluvčí. "Nemůžeme to proto komentovat. To musí ministerstvo obrany," dodal. Místostarostka Mošnova Šárka Demlová reagovala podobě. O záměru vedení obce podle ní nic neví.