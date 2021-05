Babiš nedokáže vyhodnotit, jakou roli hrála v Zemanově rezignaci Benešová

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) není schopen vyhodnotit, jak významnou roli v odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana hrál jeho vztah s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Babiš ČTK sdělil, že respektuje Zemanovo rozhodnutí skončit ke konci června ve funkci, za jeho dlouholetou práci mu děkuje a do budoucna mu přeje hodně úspěchů.

Zeman označil tlaky ze strany Benešové za hlavní důvod svého odchodu. "Neumím vyhodnotit, jak významnou roli v jeho odchodu sehrál vztah s paní ministryní. Sám ale připustil, že o svém konci ve funkci přemýšlel už delší dobu, a když minulý rok podal kandidaturu na soudce evropského soudu ve Štrasburku, už tak částečně naznačil, že po 10 letech asi hledá nové výzvy," napsal ČTK Babiš.

Benešová považuje zdůvodnění Zemanovy rezignace za zjednodušující

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) považuje zdůvodnění rezignace nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za laciné a zjednodušující. Zeman uvedl, že končí především kvůli tlaku ze strany Benešové. Ministryně trvá na tom, že státním zastupitelstvím nezasahuje do práce. České televizi (ČT) řekla, že nového nejvyššího státního zástupce chce navrhnout vládě co nejdříve, neměl by to být bývalý, ani současný politik.

Zeman odejde z funkce ke konci června. Novinářům řekl, že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Tlaky od Benešové označil jako hlavní důvod své oznámené rezignace. "Na vystoupení jsem původně nechtěla reagovat. Považuji je za jednostranné a poněkud laciné. Je tak těžké bránit se něčemu, co zůstalo nevyřčeno, ale hlavně se nestalo," sdělila Benešová ČTK. Zeman by podle ní měl konkretizovat politické tlaky, pokud o nich hovoří.

"Za sebe mohu říct, že jsem do práce státních zástupců nikdy nezasahovala a žádných tlaků z mé strany vůči jeho osobě si nejsem vědoma," dodala Benešová. Doplnila, že Zemana přes měsíc neviděla. "A o svých krocích mne vůbec neinformoval," uvedla.

ČT Benešová řekla, že pokud Zeman vznese tak vážné tvrzení, měl by to konkretizovat. "Nikdy jsem státním zástupcům nezasahovala do kauz. Je to závažné obvinění, laciné. Očekávala jsem, že jestliže podá rezignaci, tak řekne trošku něco jiného," uvedla.

Ministryně nevyhoví návrhům opozice, aby do voleb Zemanova nástupce vládě nenavrhla. "Soustava musí fungovat, jsou tam jasné povinnosti a instrumenty, které musí nejvyšší státní zástupce využívat naplno," řekla ČT. Rozhodnout chce co nejdříve. "V žádném případě bych nechtěla tu funkci politizovat, nebudu tam dávat žádného současného či bývalého politika," uvedla. Hledat plánuje mezi zkušenými státními zástupci.

Serveru E15.cz předtím řekla, že situaci nevnímá tak, že by Zemana "uštvala". "Myslím, že byl velmi suverénní a velmi svéprávný," řekla. Kárná žaloba na Zemana z její strany podle ní nepřicházela nyní do úvahy, přestože o ní minulý týden hovořila.