Ahmadábád (Indie) - Český premiér Andrej Babiš nemá potřebu komentovat informace slovenského Denníku N, že stáhl žalobu na bývalého příslušníka československé Státní bezpečnosti (StB) Jána Sarkocyho. Prý se o tom dozvěděl z médií. Sarkocy v minulosti veřejně tvrdil, že Babiš donášel komunistické tajné službě a bral za to peníze.

"Já jsem se to dozvěděl také z médií," uvedl dnes Babiš novinářům během návštěvy Indie. "Je to záležitost mých právníků, kteří se tak rozhodli. Já nemám potřebu to komentovat," dodal. Na dotazy ČTK právníci nereagují.

Babiš Sarkocyho zažaloval loni a žádal od něj omluvu a milion eur (asi 25,6 milionu korun). V srpnu si to ale podle Denníku N rozmyslel a žalobu bez udání důvodu vzal zpět. Okresnímu soudu v Bratislavě nezbylo nic jiného, než to přijmout, a projednávání minulý měsíc zastavil. Sarkocy podle Denníku N tvrdí, že Babiš v tomto soudním sporu neunesl důkazní břemeno.

Podle Denníku N se současný český premiér nesoudí už ani s listem Nový čas, kterému Ján Sarkocy o spolupráci Babiše s StB řekl.

Podle archivních dokumentů Sarkocy pracoval v první půli 80. let minulého století na oblastním odboru StB v Bratislavě, později v rozvědce a mimo jiné jako diplomat v Londýně. Sarkocy ale nikdy nevypovídal před bratislavským soudem, u kterého se Babiš domáhal verdiktu, že je neoprávněně evidován v archivních svazcích StB jako její agent.

Byť Babiš se žalobou na očištění svého jména u slovenských soudů původně uspěl, zvrat v případu nastal po předloňském rozhodnutí slovenského ústavního soudu. Ten zrušil původní rozhodnutí bratislavského krajského i nejvyššího soudu, které daly Babišovi za pravdu. Ústavní soud tak učinil proto, že žalovanou stranou neměl být Ústav paměti národa, který svazky StB na Slovensku spravuje.

Minulý měsíc Evropský soud pro lidská práva odmítl Babišovu žalobu na Slovensko ve sporu o evidenci ve svazcích StB. Informaci webu Respekt.cz potvrdil ČTK Babiš. Dodal, že spor nekončí a bude pokračovat na Slovensku.