Babiš nechápe, proč o nedůvěře vládě hlasovat pět měsíců před volbami

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč by měla Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě pět měsíců před volbami. Kabinet zvládá pandemii a postupně se rozvolňují opatření proti šíření covidu-19, řekl předseda vlády ČTK, Českému rozhlasu a České televizi při dnešním položení základního kamene nových pavilonů IKEM.

Podpisy, aby se jednání o nedůvěře konalo, dají dohromady opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Hlasování by se mělo konat na začátku června. "O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu," řekl Babiš.

Později doplnil, že kabinet se musí soustředit na očkování proti covidu-19, ale i na způsoby testování a úpravu cestování do zahraničí s ohledem na pandemii. "Nevím, co tím opozice sleduje, protože zkrátka pokud bude vyslovena nedůvěra, tak to zkomplikuje naši práci a destabilizuje situaci. Nevidím v tom zkrátka žádný smysl," řekl.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček dal rozhodnutí opozičních koalic do vztahu k diplomatické roztržce s Ruskem. "Po týdnech dohadů a svalnatých vyjádření se opozici konečně podařilo najít 50 podpisů. Současně plánují hlasování až po odchodu ruských diplomatů, tedy poté, co tato vláda dokončí nejúspěšnější bezpečnostní operaci v novodobých dějinách. A pak pravděpodobně plánují tuto vládu odvolat. Obrázek ať si udělá každý sám," napsal ČTK.

"Je to jejích právo, pokud mají 50 podpisů, tak schůze s tímto bodem bude svolána," komentoval krok pro ČTK předseda komunistů Vojtěch Filip. Hlasování podle něj posoudí výkonný výbor KSČM. Komunisté v polovině dubna vypověděli dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.

Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika budou komunisté s vysokou pravděpodobností hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Také on uvedl, že nejprve bude muset věc posoudit výkonný výbor. Novinářům ve Sněmovně řekl, že očekává, že výbor doporučí hlasovat pro nedůvěru. O tom, zda k tomu poslanci přistoupí jednotně, rozhodne klub před hlasováním.

Koalice Spolu původně žádala, aby Babiš požádal o vyslovení důvěry. Podpisy pro hlasování o nedůvěře začala shánět poté, co výzvě nevyhověl. Svůj postoj Babiš v dubnu vysvětlil tím, že by hrozila destabilizace situace v ČR v době, kdy je nutné se soustředit na očkování, ale také sestavit rozpočet na další rok a zbývat se evropským programem obnovy.