Babiš nechápe, proč o nedůvěře vládě hlasovat pět měsíců před volbami

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč by měla Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě pět měsíců před volbami. Kabinet zvládá pandemii a postupně se rozvolňují opatření proti šíření covidu-19, řekl předseda vlády ČTK, Českému rozhlasu a České televizi při dnešním položení základního kamene nových pavilonů IKEM.

Podpisy, aby se jednání o nedůvěře konalo, dají dohromady opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Hlasování by se mělo konat na začátku června. "O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu," řekl Babiš.