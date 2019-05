Prostějov - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přijmout změnu legislativy, která by umožnila urychlené vyslání speciální vojenské jednotky do ciziny bez souhlasu Parlamentu. Předseda vlády to dnes řekl ČTK a České televizi po návštěvě 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Vojáci Babišovi, ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) nebo náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi ukázali své vybavení a předvedli zásah proti teroristům.

Podle Babiše patří české speciální síly ve světovém měřítku k jedněm z nejlepších. "Skutečně máme být na co pyšní. Pokud by se, nedej bože, něco stalo, že by byli naši občané někde pod hrozbou, tak tady máme skutečně jednotku, která je na světové, špičkové úrovni," řekl. Metnar označil příslušníky 601. skupiny za nejlepší vojáky armády.

Jednotka si pro politiky na své výcvikové základně Hamry u Pumlova připravila ukázky ze svého výcviku včetně přesné a rychlé střelby, ochrany důležitých osob, seskoku z vrtulníku nebo zásahu proti teroristům držícím rukojmí. Předvedla také své vybavení včetně speciálních vozidel, čtyřkolek, motorek, bojového kajaku nebo motorového člunu.

Podle Babiše mají skvělé vybavení srovnatelné s jinými speciálními jednotkami, k dispozici mají i moderní technologie. Vojáci si ale podle něj stěžují na složitost některých nákupů. "V tomto směru se musíme k tomu vrátit, že například takováto jednotka by měla mít absolutně výjimku a prioritu," míní Babiš. O potřebě změny zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů hovořil i Metnar. V co nejkratší době chce proto připravit legislativní návrhy.

Babiš novinářům řekl, že problémy s legislativou se týkají i případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. "Pokud by se něco stalo, bylo potřeba rychle rozhodnutí, tak je to dost složité, komplikované," poznamenal s tím, že nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může i nastat potřeba tajné operace. V současné době musí vyslání vojáků do zahraničí schválit obě komory Parlamentu.

Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. "Z hlediska operativnosti si myslím, že Bezpečnostní rada státu je na to dobré místo, jsou tam zastoupeny všechny zpravodajské služby, bezpečnostní struktury státu, vláda," podotkl. Dodal, že návrh bude nutné probrat v Parlamentu. Metnar poznamenal, že potřeba vyslání vojáků by mohla být projednána na Bezpečnostní radě státu jako poradním orgánu vlády a následně by rozhodnutí přijala vláda.

Elitní vojáci z Prostějova mají za sebou mise například v Afghánistánu nebo v Mali. V české armádě jde o jediné zástupce speciálních sil. Vycvičení jsou například pro speciální průzkum a získávání strategických informací, přepadové akce nebo navádění přesné munice na cíl. Na starost dostávají úkoly, které jsou spojeny s vysokou mírou rizika. V minulosti byli zařazeni pod vojenskou tajnou službu Vojenské zpravodajství, od počátku 2015 jsou začleněni do Armády ČR. Podle vedení jednotky spočívá její unikátnost hlavně ve specifickém výběru lidí, výcviku a materiálním vybavení. Řada informací spojená se speciálními silami je utajovaná.

Se změnou ve vysílání misí nesouhlasí Hamáček ani Filip

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček ani šéf komunistů Vojtěch Filip nesouhlasí s ideou premiéra Babiše, aby vojenské mise mohly být vyslány do ciziny bez souhlasu Parlamentu.

"Takový návrh je v zásadním rozporu s ústavou a považuji to za hrubé narušení principu parlamentní demokracie, které nelze podpořit," napsal Filip ČTK. I podle Hamáčka by to bylo zásadním zásahem do kompetencí Parlamentu.

"Současná úprava mi přijde adekvátní, vláda má možnost vyslat jednotky na dobu do 60 dnů za ústavou daných podmínek," uvedl na dotaz Hamáček. Za potřebné nicméně považuje uvést tyto podmínky v článku 43 ústavy do souladu se spojeneckými závazky země.