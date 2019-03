Washington - Český premiér Andrej Babiš dnes navštívil centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou. Oznámil to bez dalších podrobností tiskový odbor úřadu české vlády. Babiš je v USA na třídenní návštěvě, která ve čtvrtek vyvrcholí setkáním s prezidentem Donaldem Trumpem.

Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením. List The New York Times dnes napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Předsedu české vlády měl do sídla CIA ve virginském Langley podle Lidových novin doprovodit ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. O jeho účasti se zpráva tiskového odboru úřadu vlády nezmiňuje.

Americká obchodní komora podle Babiše nechce cla mezi USA a EU

Americká obchodní komora se staví negativně k možnému zavedení nových cel mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Po dnešním jednání s představiteli komory to českým novinářům ve Washingtonu řekl český premiér Andrej Babiš. O záležitosti chce ve čtvrtek hovořit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který mluvil o možném uvalení cel na evropskou automobilovou produkci. Podle Babiše by to Českou republiku poškodilo.

"Americká obchodní komora se k tomu staví negativně. Jim se to nelíbí," řekl Babiš o hrozbě uvalení dalších cel. "Bylo by velice nešťastné pro všechny, kdyby se oboustranně zvyšovaly tarify. Doufejme, že k tomu nedojde," uvedl.

Český premiér chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU. Připomněl, že český automobilový průmysl je závislý na exportu, a to včetně subdodávek pro zahraniční automobilky, které vyvážejí vozy na americký trh. "I ten nepřímý dopad na náš průmysl je velký," řekl Babiš.

Ministerský předseda vyjádřil lítost nad tím, že se nepodařilo dokončit dohodu Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), která měla vytvořit mezi EU a USA zónu volného obchodu a kterou zastavila Trumpova administrativa. "Budu mít příležitost mluvit s panem americkým prezidentem a budu se mu snažit vysvětlit, abychom skutečně našli nějakou pragmatickou dohodu, která bude výhodná pro Evropu, i pro Spojené státy," poznamenal Babiš.

Premiér v Americké obchodní komoře také představil českou Národní inovační strategii, která má zahrnovat inovace, projekty v oblasti umělé inteligence nebo propojení průmyslu s vysokými školami. "Byly tam přítomné velké nadnárodní firmy, které u nás vytvořily desítky tisíc pracovních míst. Myslím, že to bylo přijato velice pozitivně. Celkem nás pochválili za ten přístup," řekl Babiš.

Český premiér bude dnes ve Washingtonu také jednat o možnostech spolupráce při financování výzkumu mezi Grantovou agenturou ČR a americkou Národní nadací pro vědu. Navštíví také Marylandskou univerzitu, kde se seznámí s projekty v oblasti umělé inteligence.

Později odpoledne by měl Babiš podle neoficiálních informací navštívit centrálu amemrické Ústřední zpravodajské služby (CIA); podle Lidových novin by ho měl doprovodit ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Babiš plánovanou návštěvu CIA potvrdil, k jejímu termínu nebo k případné Koudelkově účasti se ale odmítl vyjádřit.