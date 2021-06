Babiš navštíví vinohradskou nemocnici, představí projekt onkocentra

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštíví vinohradskou nemocnici. Tématem návštěvy bude prevence rakoviny a onkologického centra. Český onkologicky institut, jehož vybudování má stát sedm miliard korun, zmiňuje Plán obnovy, kterým ČR naplánovala rozdělení evropských peněz pro nastartování země po koronavirové krizi. Podle médií byli ale proti zástupci České onkologické společnosti, záměr nového centra s nimi totiž nikdo nekonzultoval. Na projektu pracuje bývalý ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny a donedávna náměstek ministra zdravotnictví Vlastimil Vajdák.

Premiér téma rakoviny zmiňuje v posledním roce opakovaně. Loni v červnu srovnával počty zemřelých na covid-19, kterých bylo od března do června zhruba 340, tedy stejně jako podlehne rakovině za 4,5 dne. Bývalému ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) dokonce ve vytýkacích dopisech, které vedly k jeho odvolání letos na jaře, vytýkal, že se jí dostatečně nevěnuje.

Rakovina je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí po nemocích srdce a cév. Ve výskytu některých diagnóz, jako je rakovina tlustého střeva nebo plic je Česko mezi nejhoršími na světě. Každý den zemře v ČR na rakovinu 72 lidí, jeden každých 20 minut. Ročně je diagnostikováno kolem 85.000 nových případů, jejich počet každoročně roste, ale zemře na ně stabilní počet lidí. Spolu se stárnutím populace může za deset let přibýt až 37 procent případů. Za 20 až 25 let pak přijde do seniorského věku další velká populační vlna, takže lékaři očekávají další přírůstek.

Pro včasné odhalení některých druhů rakoviny funguje v ČR takzvaný screening, tedy pravidelných vyšetřeních rizikových skupin. Kvůli riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku mají na preventivní vyšetření nárok lidé od 50 let, rakoviny prsu a děložního hrdla ženy od 45 let. Využívá je asi polovina.