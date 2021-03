Babiš navštíví Izrael, jednat bude o očkování proti covidu-19

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) s delegací odborníků v nejbližších dnech navštíví Izrael, kde bude jednat o očkování proti covidu-19. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Termín zatím není znám. Izrael ve čtvrtek navštíví šéfové vlád Rakouska a Dánska, oba státy chtějí s blízkovýchodní zemí spolupracovat na vývoji a výrobě vakcín. Babiš webu řekl, že podle původních plánů měl do Izraele letět také ve čtvrtek, kvůli přísným opatřením se tak ale stane později.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová, rakouský kancléř Sebastian Kurz a izraelský premiér Benjamin Netanjahu mají ve čtvrtek v Izraeli jednat o spolupráci při výzkumu a výrobě očkovacích látek. Kurz v úterý řekl, že Rakousko, Dánsko a další země ze skupiny "rychle jednajících států", které si v boji s koronavirem opakovaně vyměňují zkušenosti, se v budoucnu nebudou při výrobě očkovacích látek spoléhat na Evropskou unii a budou společně s Izraelem vyrábět vakcíny proti covidu-19. Diskusí skupiny se v minulosti účastnil za ČR také Babiš.

Podle vyjádření Babiše pro Seznam Zprávy je jedním z cílů cesty snaha získat případnou licenci na výrobu vakcíny. Nesouvisí naopak s tím, že vláda v pondělí schválila materiál ministerstva zdravotnictví k pokračování projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Úřad si od pokračování slibuje to, že by domácí vakcína mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru, které se rychleji šíří a mohou oslabit účinnost nyní používaných vakcín. Náklady na další fázi vývoje, která by zahrnovala výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun.

Zástupci Učené společnosti ČR vládu žádají, aby upustila od pokračování vývoje české vakcíny. Projekt je podle nich naivní a nekompetentní. Proti pokračování vývoje se už v úterý vyjádřil také předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.