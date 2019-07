Babiš navrhne von der Leyenové do EK Jourovou

Premiér Andrej Babiš navrhne budoucí šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové na post české eurokomisařky Věru Jourovou. Novinářům 29. července řekl, že jiné jméno v Bruselu nabízet nebude. Na archivním snímku z 16. května 2019 jsou Babiš a Jourová v Praze na konferenci Patnáct let České republiky v EU.

Praha - Jedinou kandidátkou, kterou bude Česko navrhovat do budoucí Evropské komise (EK), je stávající eurokomisařka Věra Jourovoá. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš před odletem do Bruselu, kde bude s nastávající předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jednat mimo jiné o českém postu ve vrcholném orgánu unijní exekutivy.

Jourová, o níž Babiš hovořil s von der Leyenovou již telefonicky, v končícím pětiletém období měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen.

"Myslím si, že už tím, že je žena, ale i tím, že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio," řekl Babiš před odletem do Bruselu. Zmínil se například o oblasti vnitřního trhu či mezinárodního obchodu.

Podle znalců bruselských poměrů však kvůli předběžným auditním zprávám hovořícím o Babišově střetu zájmů pro Česko nepřipadá v úvahu citlivější ekonomický resort, který by jakkoli souvisel s rozpočtem či dotacemi. Babiš dnes tyto informace označil za nepodložené spekulace.

Premiér dříve prohlásil, že je připraven von der Leyenové předložit na výběr dvě jména, neboť to byl požadavek nastávající předsedkyně komise. Dnes však sdělil, že bude mluvit pouze o Jourové.

Babiš bude s nastávající šéfkou EK jednat jako lídr teprve třetí členské země EU; před ním se von der Leyenová oficiálně sešla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Před jednáním s von der Leyenovou zamíří premiér v Bruselu na stálé české zastoupení při EU, kde se bude na schůzku připravovat.

Babiš hodlá s von der Leyenovou hovořit také o budoucím víceletém evropském rozpočtu, v němž se podle něj Česku nelíbí pokles částky určené na kohezní fondy. Tématy jednání budou podle premiéra i bezpečnost, migrace či emisní politika EU.