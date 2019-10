Babiš navrhne vládě rozloučení s Gottem na státním pohřbu - video

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě, aby se Česko rozloučilo se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta. Babiš to dnes řekl ČTK. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl, dodal předseda vlády. Po konzultaci se zpěvákovou rodinou chce stejný návrh předložit i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). ČTK od 12:00 odvysílá živé video z vyjádření Babiše ke Gottově úmrtí.

"Navrhnu vládě, aby se uskutečnil státní pohřeb v katedrále svatého Víta. Myslím, že by si pan Gott zasloužil, aby se s ním lidé mohli takto rozloučit," řekl ČTK Babiš. Stejnou myšlenku později vyjádřil i Zaorálek. "Po konzultaci s rodinou Karla Gotta navrhnu vládě zorganizovat státní pohřeb," napsal na twitteru.

Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny, sdělila dnes ČTK jeho manželka Ivana Gottová. V polovině září Gott oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Babiš předtím na twitteru uvedl, že považuje Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. "Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct," napsal.