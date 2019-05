Babiš navrhne Staňkovo odvolání, když Zeman nepřijme jeho demisi

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven navrhnout odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), kdyby prezident Miloš Zeman váhal přijmout jeho demisi. V dnešním rozhovoru pro server iDNES.cz také řekl, že zatím neřešil, s kým prosadí státní rozpočet na příští rok, když ho nepodpoří komunisté. Pokud Sněmovna rozpočet neschválí, jsou na stole asi předčasné volby, prohlásil.

Babiš uvedl, že na spolupráci se Staňkem ve vládě si nemůže stěžovat, ale nehodlá posuzovat, zda je dobrý ministr. Vyřešit si tuto věc musí sociální demokracie. "Já si na spolupráci s ním nemohu stěžovat. Jestli je odborník nebo není odborník... já jsem ho nenominoval," řekl premiér. Na dotaz, zda navrhne Staňkovo odvolání, když prezident bude otálet s přijetím ministrovy demise, odpověděl: "Určitě, určitě, samozřejmě. Platí koaliční smlouva".

Premiér po pondělní schůzce se Zemanem označil Staňkovu rezignaci za neobvyklou. Při jejím oznámení totiž ministr kultury napsal, že se rozhodl skončit ke konci května nikoliv z vlastní vůle, ale na základě požadavku předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Prezident podle ústavních právníků nemusí povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, že takový návrh předloží přímo premiér.

Babiš zatím nepřemýšlel nad záložní variantou, s kým prosadí vláda rozpočet, kdyby tento klíčový zákon nepodpořili poslanci KSČM. "Myslíte, že by někdo neschválil vyšší rodičovský příspěvek a navýšení důchodů o 900 korun? Tak to mu budu držet palce," reagoval na váhavý postoj komunistů, kteří tolerují Babišovu menšinovou vládu ANO a ČSSD. "Nepřemýšlel jsem o tom. Jen říkám, že když nebude schválen rozpočet, tak jsme v situaci, kdy jsou na stole asi předčasné volby," dodal.

V rozhovoru také uvedl, že hnutí ANO navrhne, aby v Evropské komisi dál pokračovala současná eurokomisařka Věra Jourová. Bude o tom ale ještě jednat se sociální demokracií. V rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny Babiš jasně neodpověděl na otázku, zda jeho vláda znovu navrhne Jourovou. "To není o paní Jourové. To je o tom portfoliu v komisi. Určitě budeme chtít, abychom v příští komisi měli jiné, důležitější portfolio. Například by to mohl být vnitřní trh," řekl tehdy Babiš.