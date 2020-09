Babiš navrhne, aby stát dal důchodcům respirátory a roušky

Olomouc - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce v pondělí vládě navrhnout, aby stát zhruba třem milionům seniorů rozdal ze svých zásob respirátory a roušky. Ochranné pomůcky by mezi seniory distribuovala Česká pošta. Babiš to řekl v Olomouci při zahájení kampaně ANO pro krajské a senátní volby.

Stát má nyní podle Babiše ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušouek. "Pokud dnes máme takovéto množství, tak si myslím, že je to vhodná doba na to, abychom (rozdělili respirátory a roušky) například třem milionům důchodců prostřednictvím České pošty a za podmínky, že to v pondělí projednáme na vládě, " uvedl Babiš.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už podle něj přišel s návrhem, že se ze zásob uvolní několik milionů roušek v rámci říjnových voleb. "Já říkám respirátory pro důchodce. Plus jsou tam další roušky. Musíme si to promyslet, jak s tím naložíme," uvedl Babiš, podle kterého by vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace bylo dobré k tomuto kroku přistoupit. "Je to moje představa a musíme si to na vládě vydiskutovat," podotkl premiér.

Ministerstvo vnitra podle Hamáčka zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2. "Jsou ve skladu policie v Opočínku. Jsme připraveni je distribuovat dle rozhodnutí vlády i prostřednictvím České pošt a hasičů," oznámil dnes Hamáček na Twitteru.