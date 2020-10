Babiš navrhl Zemanovi odvolání Prymuly i jméno jeho nástupce

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil dnes v Lánech prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (ANO). Prymula předtím odmítl vyhovět jeho žádosti, aby sám rezignoval kvůli fotografiím při odchodu z restaurace. Babiš hlavě státu navrhl Prymulova nástupce, Zeman by se s ním měl sejít v úterý. Premiér doufá v to, že ve čtvrtek ho bude moci uvést do úřadu.

Jméno Prymulova nástupce premiér sdělit odmítl, má podle něj však obrovské mezinárodní zkušenosti. Babiš se neobává toho, že by Zeman ministerskou výměnu protahoval. "Podle ústavy mám právo navrhnout odvolání ministra a prezident to akceptoval," řekl premiér. Prymulovi, který zůstane ve funkci až do jmenování nástupce, navrhl Babiš možnost působit v expertní skupině epidemiologů. Jeho postoj by se měl dozvědět po víkendu.

Nového kandidáta přijme Zeman v úterý, podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka to bude odpoledne. "Jméno nebudu sdělovat, nebylo by to slušné předtím, než se prezident s tou osobou setká," uvedl Babiš. Odklad do úterý nepovažuje Babiš za problém. Vychází podle něj z dalšího programu prezidenta i ministerského kandidáta. "Je to člověk, který má velkou odbornou praxi, jsem přesvědčen, že může zastávat funkci velice kvalitně. Je to dobrý kandidát, má obrovské mezinárodní zkušenosti," řekl.

Loni při návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) Zeman krok několik měsíců odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá žádnou lhůtu, ve které má konat. Babiš se nyní průtahů nebojí. "Prezident mi vyšel vstříc, já požádal dnes o termín a okamžitě jsem ho dostal," řekl. Situace kolem Staňka nemá podle něj se současnou nic společného.

Babiš řekl, že Prymulova konce lituje, protože je odborníkem na epidemiologii a zasloužil se o to, že Česko zvládlo první vlnu koronavirové epidemie. Případ s fotografiemi poukazujícími na porušování vládních opatření ale přejít nemohl. "Celé je to nešťastné, ale zároveň nepřijatelné, takové chyby se nedají omluvit," řekl. V aktuální situaci podle něj měří všem stejným metrem.

Prymulovo vysvětlení, podle kterého ministr při schůzce s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem žádné opatření neporušil, komentovat nechtěl. "Není podstatné, jak to bylo, je to velká chyba a nemělo se to stát. My bojujeme o důvěru občanů a musíme jít příkladem," řekl Babiš.