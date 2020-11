Babiš navrhl Senátu nově kompenzace obcím a krajům kvůli daním

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům při dnešní diskusi o úpravách daňového balíčku, aby Senát při jeho projednávání zrušil zvýšení slevy na poplatníka a zachoval zrušení superhrubé mzdy společně se zavedením sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent. Zároveň ale také navrhl kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun. To dosud vláda odmítala. Se změnou zákona o rozpočtovém určení daní, který rozděluje daňové příjmy mezi stát, obce a kraje, Babišův návrh nepočítá. Na tiskové konferenci po dnešním jednání to uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Sněmovna minulý týden schválila v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Z toho o 31 miliard by na příjmech přišly obce a o 12 miliard kraje.

"Premiér Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová potvrdili, že návrh je katastrofa," uvedl Vystrčil.

Vláda chce podle Vystrčila poslat krajům jako kompenzaci pět miliard korun a obcím 15 miliard korun. "Vše by se dělo platbou na občana," dodal Vystrčil.

Upozornil, že příslib, že změny by měly platit jen dva roky, Babiš označil za politický slib prezidentovi, který nelze do zákona zařadit.

Senát podle Hamáčka projedná daňový balíček nejdříve 10. prosince

Senátoři budou podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka schvalovat daňový balíček nejdříve 10. prosince. Chtějí najít kompromis, který by snížil dopad změn na veřejné finance. Hamáček to dnes uvedl v České televizi po svém jednání se zástupci senátorských frakcí ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL a klubu PROREGION, který sdružuje zástupce ANO a ČSSD.

Úpravy by se podle Hamáčka týkaly zrušení superhrubé mzdy, zachování rovnosti mezi zdaněním živnostníků a zaměstnanců, výše slevy na poplatníka a míry kompenzace krajům a obcím. "Je shoda, že by ta oprava měla být při zachování všech těchto čtyřech parametrů," uvedl vicepremiér.

Předmětem diskusí je, jak velká by po zrušení superhrubé mzdy měla být snížená sazba daně z příjmů fyzických osob, zda Sněmovnou schválených 15 procent, nebo 19 procent, které chce ČSSD, nebo "něco mezi". ODS v úterý navrhla možnost snížení jen na 16 procent, Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenčíka šli na 17 procent při zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28.800 korun.

"Z mého pohledu cokoli, co navrhne Senát, bude lepší než to, co schválila Sněmovna, protože to je opravdu katastrofa pro státní rozpočet a veřejné služby," uvedl Hamáček. Řekl také, že nebude moci hlasovat pro návrh ANO a ODS, které ve Sněmovně prosadily spolu s SPD 15procentní sazbu daně z příjmů. "My pro program ODS hlasovat nemůžeme," řekl.

ČSSD prosazuje daňové sazby 19 a 23 procent, zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun a obcím a krajům chce zvýšit podíl na příjmech z výběru daně od fyzických osob. Podle Hamáčka je to "spravedlivější a z hlediska nákladů státu levnější".

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) by si přáli, aby Senát schválil zavedení sazby daně z příjmu ve výši 15 a 23 procent a odmítl zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Vedení ODS chce v Senátu prosazovat zavedení sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent, případně 16 a 23 procent. Krajům a obcím chce kompenzovat polovinu výpadku jejich příjmů.