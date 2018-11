Paříž - Za hlavního nepřítele míru považuje český premiér Andrej Babiš terorismus. Proto by podle něj stálo za úvahu změnit strategii a místo výcviku cizích vojáků zapojit české vojsko opět do bojových misí. Babiš to řekl českým novinářům po vystoupení na Pařížském mírovém fóru, které se koná u příležitosti stého výročí konce první světové války.

"Je to o tom definovat nepřítele. V tom jsem přesvědčen, že je to mezinárodní terorismus," řekl Babiš. "Možná bychom se měli znovu zamyslet nad tím, že kdysi jsme bojovali, naši vojáci NATO proti teroristům přímo," uvedl s tím, že politickým rozhodnutím se to změnilo, takže nyní čeští vojáci cvičí kolegy v Afghánistánu a Mali.

"Já myslím, že bychom se měli vrátit k té původní strategii," řekl Babiš. Doplnil, že by bylo dobré, aby bylo rozhodnutí učiněno v širším kontextu s mocnostmi, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, neboť právě tyto země mají ve světě největší odpovědnost.

"Chápu, že politicky je to citlivé," řekl Babiš o své úvaze o zapojení českých vojáků do bojových misí. "Je to můj názor, budu se o to zajímat, dává mi to logiku," poznamenal. Dodal, že o věci chce diskutovat.