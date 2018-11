Paříž - Za hlavního nepřítele míru považuje český premiér Andrej Babiš terorismus. Proto by podle něj stálo za úvahu změnit strategii a místo výcviku cizích vojáků zapojit české vojsko opět do bojových misí. Babiš to řekl českým novinářům po vystoupení na Pařížském mírovém fóru, které se koná u příležitosti stého výročí konce první světové války. Na fóru také promluvil o nutnosti pomoci chudým a na ceremonii krátce hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

"Je to o tom definovat nepřítele. V tom jsem přesvědčen, že je to mezinárodní terorismus," řekl Babiš. "Možná bychom se měli znovu zamyslet nad tím, že kdysi jsme bojovali, naši vojáci NATO proti teroristům přímo," uvedl s tím, že politickým rozhodnutím se to změnilo, takže nyní čeští vojáci cvičí kolegy v Afghánistánu a Mali.

"Já myslím, že bychom se měli vrátit k té původní strategii," řekl Babiš. Doplnil, že by bylo dobré, aby bylo rozhodnutí učiněno v širším kontextu s mocnostmi, které jsou členy Rady bezpečnosti OSN, neboť právě tyto země mají ve světě největší odpovědnost.

"Chápu, že politicky je to citlivé," řekl Babiš o své úvaze o zapojení českých vojáků do bojových misí. "Je to můj názor, budu se o to zajímat, dává mi to logiku," poznamenal. Dodal, že o věci chce diskutovat.

Čeští vojáci jsou nyní podle webu Armády ČR zapojeni do misí Resolute Support v Afghánistánu, KFOR v Kosovu, EUFOR - ALTHEA v Bosně a Hercegovině, EUTM a MINUSMA v Mali, Inherent Resolve v Iráku, MFO v Egyptě na Sinaji, UNDOF v Izraeli, EUNAVFOR MED Sophia ve Středomoří a do operace EU NAVFOR Somalia, kde působí na velitelství v Northwoodu ve Velké Británii. Pozorovatele, celkem osm, má česká armáda v misích OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO), Kosovu (UNMIK), Středoafrické republice (MINUSCA) a Mali (MINUSMA).

Babiš na ceremonii v Paříži krátce hovořil s Trumpem

Český premiér Andrej Babiš dnešní ceremonii v Paříži u příležitosti stého výročí konce první světové války využil ke krátkému rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten podle Babiše ocenil české obyvatele. Předseda vlády to řekl českým novinářům ve francouzské metropoli.

"Řekl mi, že v České republice jsou great people (skvělí lidé)," prohlásil Babiš. Dodal, že se Trumpovi zmínil o tom, že Česko v rámci Evropy dosahuje skvělých výsledků.

Babiš se spolu s manželkou Monikou na sobotní večeři pořádané francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem seznámil s první dámou USA Melanií Trumpovou. Dnes pak využil možnosti, kdy byl Trump přítomen na ceremonii, a oslovil ho. "Bylo to fajn," dodal o schůzce.

Babiš, který v Paříži zastupuje českého prezidenta Miloše Zemana, měl příležitost během soboty hovořit s řadou zahraničních předáků. Například senegalský prezident Macky Sall mu řekl, že se jeho země zajímá o české cvičné letouny L-39NG, které v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody. Podobný zájem má také Thajsko.

Babiš na fóru v Paříži hovořil o nutnosti pomoci chudým

Český premiér Andrej Babiš dnes během svého vystoupení na mírovém fóru v Paříži zdůraznil roli Evropské unie jako jedinečného mírového projektu. Zároveň zmínil nutnost zamyslet se nad fungováním OSN zejména s ohledem na náklady vynakládané na zbrojení, uvedl úřad vlády v prohlášení. Náklady na zbrojení by podle Babiše mohly být z části použity na pomoc lidem.

"Pokud to s bojem za mír, s bojem proti klimatické změně a pomoci chudým myslíme vážně, tak je třeba se zamyslet, jestli by ty obrovské výdaje na zbrojení nemohly být z části použity na pomoc," prohlásil Babiš na konferenci, kde vystoupila i německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron. "Musíme pomáhat lidem tam, kde se narodili, aby se měli lépe a aby tam žili v prostředí, ve kterém jsou zvyklí, aby tam byli spokojeni, aby nemigrovali do Evropy. Nemůžeme spasit celou planetu," dodal český předseda vlády.

Andrej Babiš se na fóru zapojil svým příspěvkem k vytvoření Knihovny míru, a to knihou Válka s Mloky od Karla Čapka. "Každý státník má přispět jednou knihou, která ho inspirovala. Tak jsem vzal dílo českého velikána Karla Čapka a jeho Válku s mloky. Je v ní moc hezky vyjádřené, že války nevznikají jen tak, ale rodí se plíživě, když nevěnujeme jejich příčinám pozornost," uvedl premiér.