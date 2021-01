Babiš: Násilí v Kapitolu je bezprecedentní útok na demokracii

Praha - Násilné protesty příznivců současného prezidenta Donalda Trumpa, kteří ve středu na několik hodin obsadili budovu amerického Kongresu, považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za bezprecedentní útok na demokracii. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné, napsal dnes ráno na twitteru.

"Co se stalo ve Spojených státech, je bezprecedentní útok na demokracii, při kterém zemřeli čtyři lidé. Předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Pevně doufám, že tyto incidenty nebudou pokračovat," uvedl předseda vlády.

Dění v Kapitolu už dříve odsoudili i další čeští politici. "Násilí ve Washingtonu není dobrý příklad pro země usilující o demokracii," uvedl večer šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) scény z Kapitolu ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a neochota přijmout výsledek demokratických voleb. "Děsivé (ne)odcházení" prezidenta Trumpa, které poškozuje republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy, reagoval na dramatické události v sídle amerického Kongresu předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Americký Kongres se ve středu sešel kvůli potvrzení výsledků prezidentských voleb, v nichž Trumpa porazil jeho demokratický soupeř Joe Biden. Současný šéf Bílého domu ale dosud zvolení svého nástupce neuznal. Členové Senátu i Sněmovny demonstrantů museli přerušit jednání poté, co do Kapitolu vnikli demonstranti. Policie proti nim použila uvnitř budovy slzný plyn, Trumpovi příznivci přesto pronikli do jednacích sálů obou komor Kongresu. Několik lidí bylo zraněno, čtyři lidé podle dostupných informací zemřeli. Přes 50 lidí policie zadržela.

Někteří politici považují nepokoje za výsledek Trumpova chování a jeho opakovaného odmítání volebních výsledků.