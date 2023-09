Babiš napsal dopis Fialovi, žádá ho o jednání o setrvání Rakušana na vnitru

Praha - Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš napsal dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), žádá ho o jednání ve věci dalšího setrvání Víta Rakušana (STAN) ve funkci ministra vnitra. V dopise, který má ČTK k dispozici, mimo jiné uvedl, že považuje za zcela nemyslitelné, aby jakýkoli zástupce hnutí STAN byl v čele tohoto resortu. Premiérovi také napsal, že média chybně avizovaný termín případného vyvolání hlasování o nedůvěře vládě vykládala jako ultimátum. Vyjádření Fialy ČTK shání.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová v úterý oznámila, že pokud Fiala bude Rakušana nadále držet ve vládě, poslanci hnutí do konce příštího týdne sesbírají podpisy a vyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Fiala podle ní i Babiše dosud bagatelizoval informace portálu iDNES.cz, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Rakušan uvedl, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval.

Fiala reagoval tím, že vlastnictví šifrovaného telefonu nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády. Upozornil také, že hlasování o nedůvěře by vzhledem k převaze koaličních poslanců nemělo dopad, jedině by zkomplikovalo práci Sněmovny. Rakušan výzvu označil za frašku.

Babiš dnes Fialovi napsal, že personální složení kabinetu je pochopitelně v kompetenci a odpovědností ministerského předsedy. "Jako předseda nejsilnějšího opozičního subjektu však považuji za svou povinnost upozornit vás na skutečnosti, které mohou vést k absolutní ztrátě důvěry občanů České republiky v politický systém a stejně tak ke ztrátě důvěry v nezávislost Policie ČR," uvedl expremiér.

Předseda ANO poukázal také na to, že z mediálních informací vyplývá, že podle policie byla předvolební kampaň hnutí STAN financována z korupčních peněz spjatých s kauzou Dozimetr. To by samo o sobě mělo podle Babiše vést ke konci STAN ve vládě.

Rakušan byl podle bývalého premiéra v posledních dnech usvědčen ze lži týkající se vlastnictví a využívání stejného šifrovaného přístroje, který využívala ke korupční činnosti skupina vedená obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Vicepremiér podle Babiše také do čela civilní rozvědky navrhl a vláda později schválila Petra Mlejnka, který následně kvůli kontaktům s Redlem skončil.

"Spadá pod něj (vnitro) samozřejmě Policie ČR, tedy orgán, který by měl celou korupční chobotnici řádně prošetřit. Je zcela nemyslitelné, aby v čele tohoto resortu stál jakýkoliv zástupce hnutí STAN, zejména pak jeho předseda Vít Rakušan," uvedl Babiš.

Avizovaný termín případného vyvolání hlasování o nedůvěře podle Babiše nebyl ultimátem, cílem bylo vytvořit prostor pro společné jednání, kde chce sdělit Fialovi stanovisko a argumenty. Je přesvědčen o tom, že po zvážení předložených informací dospěje premiér k závěru, že setrvání Rakušana ve funkci není možné.

Rakušan ČTK v úterý sdělil, že se Babiš od počátku snažil, aby ho spojil s kauzou Dozimetr a zbavil se ho na vnitru. "Beru to jako poklonu své práci. Jejím výsledkem je mimo jiné to, že policie pracuje profesionálně a bez politických tlaků, takže ten, kdo je zapojený do Dozimetru, je dnes obviněný. Já ne," uvedl.