Babiš: Naočkováno bylo přes 105.000 lidí, rezervace fungují dobře

Praha - V Česku bylo zatím proti koronaviru očkováno 105.167 lidí. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očkování začalo 27. prosince, vakcín ČR od té doby dostala přes 169.000. Na očkování se registrovalo 131.000 lidí nad 80 let, termín má 24.458 z nich, dodal premiér. Registrace pro seniory začaly v pátek, ode dneška už je některé nemocnice očkují.

Na základě rezervace bylo dnes naočkováno 1671 lidí, uvedl Babiš. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000. Registrační systém pro očkování podle premiéra funguje dobře. "Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily," řekl Babiš k informacím o problémech s objednáváním k očkování v některých nemocnicích. Vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu proto navrhne Zemanovi na státní vyznamenání, uvedl. Vedle zaregistrovaných seniorů se nyní v Česku očkují zdravotníci a klienti domovů pro seniory.

Stát podle Babiše čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do Česka příští týden přijít zhruba 93.600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl premiér. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období.

Zpoždění mají podle Babiše také dodávky vakcíny od firmy Moderna. Zopakoval, že do konce ledna má od ní přijít 20.000 dávek, zatím jich je zhruba 8000 v Moravskoslezském kraji. V prvním čtvrtletí má od Moderny přijít 240.000 dávek, řekl. "Pokud bude míň dodávek, bude to mít dopad a zkrátka nebudeme schopni naočkovat tolik lidí, jak jsme měli v plánu," podotkl premiér. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, by mělo být hotové nejpozději v březnu.

Babiš dnes také potvrdil, že se zapojením lékáren do vakcinace je legislativní problém. "Samozřejmě pro lékárny by to znamenalo komplikace," řekl. Lékárníci by se mohli podílet na ředění vakcín a přípravě očkovacích látek v očkovacích centrech, zopakoval to, co po čtvrtečním jednání Babiše a Blatného s prezidentem České lékárnické komory Alešem Krebsem uvedla mluvčí komory Michaela Bažantová. "Pan prezident Krebs ani neuměl říct, jestli o to bude u lékáren zájem, nebo nebude," doplnil. Připomněl, že se do podávání vakcíny mají zapojit pediatři, praktičtí lékaři a ambulantní specialisté.