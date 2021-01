Babiš: Nahlášeno bylo 61.474 očkovaných proti covid, reálně víc

Brno - V Česku bylo podle odhadů už naočkováno proti covidu-19 70.000 až 75.000 osob. Oficiálně nahlášeno z očkovacích center bylo 61.474 osob. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě očkovacího centra v Brně. Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo přes 169.000 dávek, z nich 71.000 toto úterý.

Vláda podle Babiše dnes odpoledne rozhodne o povinnosti nahlásit očkované proti covidu-19 každý den. Nehlášení osob z očkovaných center včas je podle něj důvodem toho, že se pravidelně nezveřejňují data.

V některých krajích, například Zlínském nebo Moravskoslezském, chtějí rovnou předávat očkovací látku i praktických lékařům, aby očkovali své registrované pacienty nad 80 let. Původně se s tím podle očkovací strategii nepočítalo, praktičtí lékaři měli ve svých ordinacích očkovat až látkou od firmy Astra Zeneca, která se zatím do ČR nedodává. "Ministerstvo zdravotnictví tomuto nebrání, naopak to podporuje," řekl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO).

Až bude dost vakcíny, bude to podle ministra Blatného až 100.000 denně. Polovinu z nich by měli očkovat právě praktičtí lékaři.

Záložní nemocnice Brno podala vakcínu proti covidu 1500 lidem

Už 1500 vakcín proti nemoci covid-19 podala záložní nemocnice na brněnském výstavišti, řekl dnes při návštěvě nemocnice premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je to první velkokapacitní očkovací centrum v České republice. Očkování absolvují policisté, hasiči a senioři, uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Plachá. Na systém očkování se přijel podívat Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a také zástupci Ústřední vojenské nemocnice, kteří se podle Plaché budou inspirovat pro chystané velkokapacitní očkovací centrum v 02 aréně v Praze. V brněnské záložní nemocnici by se časem mohlo očkovat podle Babiše až 3600 lidí denně.

Fakultní nemocnice Brno spustila zátěžové testovací očkování v prostorách na výstavišti v pondělí. Nejprve šly desítky hasičů a policistů, kteří pomáhají v nemocnici jako dobrovolníci, například na stěrových místech nebo s řízením sanitek. Nyní už se testuje více a podle Babiše už vakcínu dostalo 1500 lidí. "Oslovili jsme policisty a hasiče, protože jsou velká koordinovaná skupina," uvedla Plachá. Dále na očkování chodí i senioři, kteří docházejí do nemocnice na různá vyšetření.

Fakultní nemocnice Brno dostala už tři dodávky vakcíny proti covidu-19. V první bylo bezmála 5000 vakcín, u druhé a u třetí shodně po 11.700 vakcínách. Část předala jiným nemocnicím nebo domovům seniorů, část nechala na očkování zaměstnanců a také policistů a hasičů.

Záložní nemocnice s 300 lůžky vznikla na brněnském výstavišti loni v listopadu jako náhradní kapacita pro případné pacienty s nemocí covid-19. Zatím v ní ale žádný pacient s koronavirem nebyl, protože stačí kapacita lůžek v nemocnicích v kraji. Proto se fakultní nemocnice po domluvě s krajem a městem dohodla na využití prostoru pro očkovací centrum. Pokud by bylo potřeba lůžek pro pacienty s koronavirem, je to podle Plaché možné do 24 hodin s tím, že by budova přestala fungovat pro očkování. V nemocnicích v kraji je přes 800 pacientů s covidem-19, loni v listopadu jich bylo kolem 1200 a i tak byla volná místa v nemocnicích.