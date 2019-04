Pohled do válcovny společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes před poslanci uvedl, že kupec ostravské huti ArcelorMittal se nejeví úplně důvěryhodně. Pokud by se huť prodávala samostatně, stát by o ni měl podle ministerského předsedy zájem. Několik evropských oceláren firmy ArcelorMittal včetně ostravské kupuje britská společnost Liberty House. Evropská komise nedávno uvedla, že je vhodným zájemcem a může je převzít.

"Společnost se nám nezdá úplně důvěryhodná," řekl ve Sněmovně Babiš. Vláda má podle něho zájem na zachování výroby, pracovních míst a investic do ekologie. Huť by proto měla získat majitele, který do ní bude investovat, zachová zaměstnanost a bude expandovat. "V této chvíli o tom nejsme přesvědčeni," podotkl ministerský předseda.

Podle premiéra je škoda, že ArcelorMittal prodává ostravskou huť v balíku spolu s dalšími ocelárnami. Kdyby ji prodával samostatně, stát by se o podnik ucházel, uvedl.

V diskusi, která skončila bez unesení, vystupovali především moravskoslezští poslanci. Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že kladné rozhodnutí Evropské komise ho trochu udivilo. Poukazoval na zahraniční články o britském podnikateli s indickými kořeny Sanjeevu Guptovi, globální skupině GFG Alliance, do níž Liberty House patří. "O jeho dluzích se píše všude," řekl Zaorálek. Podotkl, že nerozumí tomu, jaká hra se v evropském ocelářství hraje.

"Budu rád, když nový nabyvatel bude jasně deklarovat své záměry," řekl Leo Luzar (KSČM), jenž diskusi inicioval. Podobně jako Zaorálek se obává toho, aby nový vlastník huť nekoupil na dluh a "nevysál" ji. Pavla Golasowská (KDU-ČSL) žádala premiéra a vládu, aby pamatovali na budoucnost zaměstnanců a strategický rozvoj podniku. Podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) vláda dělá maximum možného. "Situace není úplně v našich rukou," poznamenal.

Prodej několika hutí je podmínkou, kterou Evropská komise loni v květnu dala společnosti ArcelorMittal v souvislostí s akvizicí největší evropské ocelárny Ilva v Itálii. Kromě ostravské huti tak skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala prodává ocelárnu v rumunském Galati a podniky v Itálii, Belgii, Lucembursku a Severní Makedonii.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je například největším výrobcem silničních svodidel v České republice. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. V roce 2017 firma dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má asi 6500 zaměstnanců.