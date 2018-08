Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) za dva týdny při své cestě do Itálie navštíví i Maltu a setká se předsedy vlád obou zemí. Jako pomoc k boji s nelegální migrací nabídne v obou zemích i bezpilotní letadla české výroby, která by měla pomoci ke kontrole hranic. Babiš to řekl novinářům po návštěvě sídla české společnosti, která se vývojem letounů zabývá. V Itálii a na Maltě bude zjišťovat, zda by o podobné řešení byl zájem.

Babiš se s italským protějškem Giuseppem Contem domluvil na návštěvě Říma před měsícem. Conte tehdy otevřeným dopisem reagoval na Babišovo odmítnutí italské žádosti o pomoc se skupinou 450 migrantů a pozval ho, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení nelegální migrace promluvili. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje.

Babiš dnes novinářům řekl, že se na cestu do Itálie intenzivně připravuje. "Zároveň jsem to spojil s návštěvou Malty, budu jednat s italským i maltským premiérem, hlavní téma je migrace," uvedl. Zdůraznil, že je třeba pomáhat migrantům v zemích, odkud přicházejí. Při své cestě chce mluvit o pašerácích. "Je to obrovský byznys a tito zločinci vydělávají miliardy eur. Evropa musí intenzivně bojovat proti převaděčům," vysvětlil.

Jako alternativu k přebírání migrantů by podle Babiše mohla česká vláda nabídnout pomoc s monitorováním pobřeží českými letadly. Premiér kvůli tomu dnes navštívil sídlo společnosti Primoco v pražském Radotíně, která vyvíjí bezpilotní letouny. Na cestu s sebou vezme ředitele firmy Ladislava Semetkovského. "Uvidíme, jaká bude reakce. Je dobré to prezentovat ve světě a říci: 'Toto vám chceme nabídnout'," uvedl Babiš.

Český premiér chce zjistit, zda o stroje bude zájem. "Chci to přednést na úrovni premiéra a říct, že tady je unikátní bezpilotní letoun, který může pomoci a monitorovat pobřeží a moře, jak pašeráci pracují a dochází k tomu, že ty lodě odplouvají," dodal. Semetkovský novinářům řekl, že letouny vydrží ve vzduchu až deset hodin a v okruhu do 200 kilometrů. Obvykle se využívají k ochraně ropovodů, plynovodů či monitorování moře a hranic.

Itálie se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky a už dlouho žádá EU, aby jí s náporem migrantů pomohla. Česko společně s dalšími středoevropskými zeměmi odmítá přerozdělování běženců na základě evropských kvót a prosazuje zejména důslednou ochranu vnějších hranic EU a také pomoc v těch státech, odkud migranti připlouvají.