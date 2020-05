Babiš nabídl Prymulovi post vládního zmocněnce

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Informaci serveru TN.cz předseda vlády potvrdil České televizi (ČT). Svůj návrh Babiš musí ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem.

"Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu," řekl Babiš dnes ČT. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě. "V pondělí to nějak dořešíme," dodal.

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho přesvědčil Babiš po nástupu epidemie koronaviru. Vojtěch řekl České televizi (ČT), že si Prymulovo setrvání ve funkci nedokáže představit. Vadí mu jeho výroky v médiích a to, že s ním tyto věci neřeší osobně. Vojtěch nicméně bude rád, pokud Prymula jako epidemiolog a vakcinolog bude s ministerstvem spolupracovat v expertní pozici, řekl.

"Já s panem profesorem diskutuji o nějaké jeho další roli, v rámci jeho dalšího působení na úřadu vlády. Protože v tom zdravotnictví máme strašně moc projektů, které chci realizovat," řekl serveru Babiš. Mluví také o "velice dobré komunikaci" s Prymulou. Jeho odchod z ministerstva je podle premiéra "rozhodnutí ministra".

Prymula v úterý v televizi Nova potvrdil, že na odchodu z funkce ke konci května se domluvil s Babišem. Dosavadní rozhovory o jeho novém působení zatím nejsou uzavřeny, řekl. Připustil ale, že by mohlo jít o nějaké vládní angažmá. "Nechci předbíhat, dokud to nebylo dohodnuto," dodal.

Prymula dřív médiím řekl, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity. To ministr v úterý odmítl s tím, že bezpečnostní prověrku po všech svých náměstcích požaduje od loňského dubna. Jen Prymula ji zatím nezískal.

Vojtěchův náměstek po vypuknutí epidemie v Česku řídil Ústřední krizový štáb. Od konce března stojí v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.

Na místo náměstka pro zdravotní péči by ministerstvo muselo vypsat výběrové řízení podle služebního zákona. Prymula dříve řekl, že má dvě podmínky, za jejichž splnění na ministerstvu setrvá, ale neřekl jaké.