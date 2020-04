Babiš: Na školách byla shoda, nejvíc vláda debatovala o svatbách

Praha - Na uvolňování opatření týkajících se škol byla shoda mezi epidemiology a vládou, řekl dnes večer v České televizi (ČT) premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvíc podle něj kabinet v úterý debatoval o svatbách. Vláda také podle svého předsedy zapomněla vyřešit otázku obnovení bohoslužeb. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že plán povolení bohoslužeb přinese na vládu jako podnět. Babiš v ČT také řekl, že v boji s koronavirem přispěl milionem korun na plicní ventilátor, nakoupil roušky nebo termovizi.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Nejméně se počítá s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Naopak nejdřív by se už příští týden mohli na vysoké školy omezeně vrátit studenti posledních ročníků, aby se mohly konat například státnice nebo rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Výuka na prvním stupni bude ale omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit.

"Musím říct, že jsme na vládě moc o školství nediskutovali, protože jsem se snažil v pondělí před vládou najít konsensus mezi názory epidemiologů a koaličního partnera a jednotlivých členů vlády, a nakonec se to podařilo," řekl Babiš. Řešilo se pouze, proč nebudou mít možnost navštěvovat školu ve skupinách také žáci druhého stupně základních škol. Největší debata se tak podle něj vedla o svatbách. Za specifických podmínek a s počtem lidí do deseti budou povoleny od pondělí, s širším počtem osob pak od 8. června.

Babiš také řekl, že v boji s koronavirem přispěl milionem korun na plicní ventilátor, nakoupil roušky nebo termovizi. Uvedl, že pomáhal lidem vždycky.

Premiér také zmínil, že by rád našel jiný způsob fungování pendlerů, například co se týká techniků, kteří jedou do zahraničí udělat montáž, nebo naopak těch, kteří z jiné země jedou do české firmy. Pracovníci se mohou vrátit do ČR po 14 dnech práce v cizině, následně musí do dvoutýdenní karantény. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách, integrovaného záchranného systému a pracovníci kritické infrastruktury. S Hamáčkem chce také probrat možnost, aby lidé mohli z ČR odcestovat na delší dobu.