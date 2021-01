Babiš: Na jednání neuspěl návrh rozvážet vakcínu před schválením

Praha - Na čtvrteční videokonferenci lídrů zemí Evropské unie neuspěl návrh, aby se očkovací látky od firmy AstraZeneca rozvážely ještě před schválením. Novinářům to při dnešním prohlídce očkovacího centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pokud shledá Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu kvalitní, bezpečnou a účinnou, mohla by ji Evropské komisi doporučit ke schválení za týden.

Unijní země mají ve společných nákupech k dispozici vakcíny od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna. Země včetně Česka se nyní potýkají s krácením dodávek séra od firmy Pfizer. Babiš řekl, že snížení dodávek přišlo nyní nevhod. "Teď jsme potřebovali udržet harmonogram a původní rozsah dodávek," uvedl. Ministr Jan Blatný (za ANO) bude dnes se zástupci firmy jednat, připomněl Babiš. "Firma už několikrát změnila svoji pozici, tak abychom věděli, s čím můžeme počítat," dodal premiér.

Babiš k jednání lídrů EU řekl, že hlavním problémem unie je nedostatek vakcín. "My jsme vyzvali Evropskou komisi, aby intenzivně vyjednávala s firmou Pfizer, jednání jsou složitá," uvedl. Očkovacích látek bude podle něj dost pro všechny. "Ale v jiném čase, než bychom potřebovali," uvedl. Komise by podle něj měla usilovat i o to, aby agentura vakcínu od firmy AstraZeneca podpořila. "Všichni lídři v Evropě chtějí tu vakcínu co nejdřív. Byly návrhy, aby dodávky začaly před schválením, abychom neztráceli ani hodinu, to ale nebylo akceptováno," řekl.

Komise se podle její předsedkyně Ursuly von der Leyenové chce v příštích dnech zasadit o to, aby byla distribuce očkovacích látek "předvídatelnější a stabilnější". Jednat o tom bude jak s výrobci, tak s EMA.