Babiš ml. svědčí u soudu v kauze svého otce a Čapího hnízda

Praha - Andrej Babiš mladší přišel dnes k soudu svědčit v dotační kauze svého otce. Před novináři zopakoval, že v dění kolem Čapího hnízda z něj jeho otec udělal nejen bílého koně, ale i blázna. Popřel také otcovo tvrzení, že má psychické problémy. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Babiš starší předem avizoval, že na synovu výpověď nedorazí, což dodržel.

Babiš junior dorazil k budově soudu v centru Prahy sám a pěšky zhruba deset minut před začátkem jednání. Čekaly na něj desítky fotografů, kameramanů i píšících novinářů. ČTK řekl, že obavy o svou bezpečnost nemá. Zdůvodnil to tím, že kdyby se mu něco stalo, byla by to pro jeho otce - "poté, co udělal v roce 2017 tu blbost s Krymem" - sebevražda. Narážel na to, že podle jeho verze ho otec nechal v roce 2017 unést na Krym, aby mu zabránil podat svědectví ohledně převodu akcií Farmy Čapí hnízdo

"Nemám připravenou žádnou řeč. Já jsem jednoduše svědek," uvedl dnes Babišův syn, který žije ve Švýcarsku. Doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.

Hlavní líčení dnes začalo neplánovaným stručným výslechem novinářky, která ve čtvrtek hovořila s jednou ze svědkyň v případu. Před Babišem mladším přijdou na řadu ještě dvě jiné svědkyně.

Obžaloba uvádí, že Babiš starší zajistil v roce 2007 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Babišův syn tvrdí, že podpis na listině k převodu akcií není jeho. Je jediným členem expremiérovy rodiny, který se rozhodl vypovídat. U Babišovy manželky Moniky, jejího bratra Martina Herodese a expremiérovy dcery Adriany Bobekové musel soud použít jejich stručné výpovědi z přípravného řízení.