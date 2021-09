Babiš ml.řekl, že byl v projektu Čapí hnízdo bílým koněm, má vypovídat na policii

Ústí nad Labem - V projektu Čapí hnízdo, kvůli kterému je trestně stíhán premiér Andrej Babiš (ANO), hrál jeho syn Andrej Babiš mladší podle svého názoru roli tzv. bílého koně, tedy nastrčené figury. Řekl to dnes novinářům při zahájení kampaně ANO v Ústí nad Labem, kam dorazil. Doplnil, že Čapí hnízdo bylo od počátku projektem jeho otce. Ve věci bude vypovídat na policii.

V kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo čelí trestnímu stíhání premiér Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Původně policisté obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny, také premiérova syna Andreje. Stíhání všech lkromě předsedy vlády a Mayerové bylo postupně zastaveno. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Babišovu Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Premiér, který vinu odmítá, byl v říjnu 2017 kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU.

Bezprostřednímu kontaktu mezi předsedou vlády a jeho synem dnes bránila ochranka, stáli mezi nimi také novináři. Babiš mladší poté novinářům sdělil, že se svým otcem skončil. "Paní Petra Procházková z Agrofertu (finanční ředitelka a členka představenstva Agrofertu) mi to dala podepsat v budově Agrofertu a já jsem nevěděl, co podepisuji, něco s akciemi Čapího hnízda a žádné akcie jsem nikdy nedostal," řekl novinářům Babiš mladší. Dodal, že ho jeho otec nikdy ohledně Čapího hnízda neoslovil, přesto Babiš ml. podle svých slov věděl, že v Čapím hnízdě "hraje nějakou roli". "Nevěděl jsem, že je tam skryté kriminální pozadí a že budu bílý kůň, to jsem si neuvědomoval," řekl. Dodal, že však od začátku věděl, že jde o projekt jeho otce, protože byl přítomen u schůzky svého otce s původním majitelem.

Babiš mladší poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl kvůli kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo zavlečen na Krym, kde ho drželi premiérovi spolupracovníci. Premiér tehdy uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem. "Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal," uvedl dříve předseda vlády. Babiš junior dnes novinářům řekl, že má i potvrzení od soudního psychologa, že je zdravotně v pořádku. "Dneska máš narozeniny, jsem naštvaný, ale informace že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na svoje narozeniny," řekl svému otci Andrej Babiš mladší.

Andrej Babiš mladší dnes dorazil do Ústí nad Labem se svým přítelem režisérem Vítem Klusákem, který novinářům řekl, že žádný dokument nenatáčí.