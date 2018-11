Praha - Syn premiéra Andrej Babiš ml. napsal v e-mailu, který zveřejnil server Seznam Zprávy, že si přeje být telefonicky v kontaktu s českou policií vyšetřující jeho údajný únos na Krym. Současně označil za lež tvrzení svého otce, že musí být ve Švýcarsku kvůli schizofrenii pod neustálým dozorem. Kvůli aféře kolem Babišova syna čelí předseda vlády a ANO výzvám k demisi, nejistá je budoucnost jeho vlády s ČSSD. Babiš považuje případ za projev hyenismu novinářů, kteří podle něj zneužili psychicky nemocného člověka.

Policie už na twitteru oznámila, že informace z e-mailu ověřuje, je v kontaktu se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem e-mailu "neodkladné úkony dle zákona".

"Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný," napsal.

Přečetl si také, že policie znovu otevřela jeho údajný únos na poloostrov Krym. "Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska," citoval server dopis, který přišel z adresy Babiše juniora.

Andrej Babiš mladší nyní žije s matkou ve Švýcarsku. Policie jej chce vyslechnout coby klíčovou postavu kauzy Čapí hnízdo, v níž je kvůli údajnému dotačnímu podvodu obviněn on, jeho otec i další členové premiérovy rodiny. Redakce Seznam Zprávy uvedla, že dopis předává státnímu zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování zmizení Babišova syna na Krym loni v září.

Případ začal poté, co reportéři Seznam Zprávy zveřejnili rozhovor s Babišem mladším. V něm prohlásil, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. K farmě prý podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje. Na Krym ho odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. V rozhovoru pro dnešní Právo Protopovov uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym ho odvezl loni v září kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. V listopadu se na Krym vrátili. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov.

Babiš mladší ale reportérům řekl, že se Protopopova bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen.

Předseda vlády dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna trpícího schizofrenií. "Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného, kdo jim věnuje svůj čas, pozornost a péči," napsal premiér.

Babiš poděkoval Protopopovým za péči o svého syna

Premiér Andrej Babiš dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna trpícího schizofrenií. Petr Protopopov mu věnoval 2,5 roku svého života, uvedl premiér. Premiérův pětatřicetiletý syn tvrdil, že ho Protopopov držel kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Protopopov dnes v rozhovoru pro Právoodmítl, že by Babiše juniora unesl na Krym.

"Můj syn měl to štěstí, že i přes velmi vážnou duševní nemoc měl kamaráda, který se o něj staral jako o bratra. Kéž by všichni nemocní měli někoho takto hodného a oddaného, kdo jim věnuje svůj čas, pozornost a péči," napsal premiér.

Protopopov dnes v rozhovoru pro Právo uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna. Čtyři měsíce se o něho staral zadarmo, od ledna 2016 ho platil Agrofert jako řidiče. Protopopov uvedl, že se o juniora staral jako o nevlastního bratra. Do Ruska a na Krym ho loni v září odvezl kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. Už předtím byli dva týdny v Kaliningradu. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov. V listopadu se na Krym vrátili a Babiš mladší si tam našel slečnu. Pod jejím dohledem trávil pak na Krymu a později i na východní Ukrajině bez Protopopova několik dní. "Zatímco já seděl v Bartolomějské na výslechu, on byl v Krivém Rogu se svou přítelkyní," řekl Protopopov.

V reportáži Seznamu, která kauzu Babišova syna v pondělí rozpoutala, hovořil Protopopov jinak. Na otázku, proč vezl Babiše juniora na Krym a do Moskvy, odpověděl, že tam nikdy nebyl.

Deník Blesk dnes zveřejnil pasáže z e-mailu, který redakci poslal Babišův syn v květnu 2017. Píše v něm o svých psychických problémech a o strachu. Zmiňuje také, že své psychiatričce Ditě Protopopové nedůvěřuje. Babiš mladší býval dříve pilotem, Blesku napsal, že výpověď v Travel Servisu podal v roce 2015.

Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku, kde s ním rozhovor natočili novináři Seznamu. Je stále nemocný a bere léky. V rozhovoru pro Seznam prohlásil, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. K farmě, kvůli které čelí on i premiér obvinění z dotačního podvodu, prý podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje. Protopopova se Babiš mladší bál, a proto oznámil české policii, že byl unesen, řekl Seznamu.

Protopopov odmítá, že by Babiše unesl, odvezl ho kvůli médiím

Petr Protopopov odmítá, že by unesl syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym. Právu řekl, že byl jeho asistentem a do Ruska a na Krym odjeli loni kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. Protopopov uvedl, že se o Babiše staral jako o nevlastního bratra, od ledna 2016 byl placen Agrofertem. Babiš trpící schizofrenií si na Krymu našel slečnu a pod jejím dohledem trávil na Krymu a později i na východní Ukrajině bez Protopovova několik dní.