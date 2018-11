Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl americkému ministrovi energetiky Ricku Perrymu, že Česko plánuje nadále rozvíjet jadernou energetiku a stavět nové bloky v elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. Předseda vlády to uvedl na tiskové konferenci po jednání s americkým ministrem v Praze. Americká společnost Westinghouse, která patří mezi zájemce o stavbu nových tuzemských bloků, má podle Babiše novou technologii menších bloků, do kterých lze investovat postupně jako do stavebnice.

"Ubezpečil jsem pana ministra, že všechny procesy budou co nejtransparentnější, že naše ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje analýzu dopadů jednotlivých investičních modelů na veřejné rozpočty, a že vedeme debatu s vedením firmy ČEZ, kde náš stát vlastní 70 procent. Samozřejmě, při investicích do jádra musíme vnímat naší geopolitickou orientaci," uvedl dnes Babiš. Dnešního jednání se podle něj účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) a další experti.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Kromě firmy Westinghouse jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea. "Naše energetické společnosti jsou připraveny soutěžit o zákazníky transparentním způsobem. Pokud hledáte zakázky v oblasti jaderné energetiky, uhlí, obnovitelných zdrojů či dalších, určitě se zamyslete v první řadě nad Amerikou," uvedl dnes Perry.

Babiš i Nováková v minulých týdnech uvedli, že česká vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje odložit. Možností je podle nich prodloužení životnosti dukovanské jaderné elektrárny. Premiér na konci října uvedl, že její současná životnost by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun, dodal.

TK po setkání premiéra Babiše s ministrem Perrym

Kromě Babiše se dnes Perry setkal také s prezidentem Milošem Zemanem. "Pan prezident potvrdil zájem ČR na prohlubování transatlantických vztahů v energetice. V zájmu ČR je i maximální diverzifikace zdrojů energetických surovin. Westinghouse považujeme za důležitého uchazeče o spolupráci na rozvoji české jaderné energetiky," uvedl na twitteru šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.

Vedle Česka má Perry v programu cesty po Evropě také Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. Americká administrativa se těmto zemím snaží nabídnout americké uhlí a alternativu k ruskému zemnímu plynu. Perry nedávno uvedl, že Spojené státy by stále mohly uvalit sankce na společnosti, které se na podílejí na stavbě plynovodu Nord Stream 2. Projekt má zdvojnásobit množství ruského zemního plynu dopravovaného přímo do Německa po dně Baltského moře, takže se vyhne území Ukrajiny. USA proti plynovodu ostře vystupuje.