Babiš: Ministrem zdravotnictví se stane Roman Prymula

Praha - Novým ministrem zdravotnictví se stane vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Na změně se v neděli dohodl s prezidentem Milošem Zemanem, který ministra jmenuje ještě dnes. Ve funkci šestapadesátiletý Prymula nahradí Adama Vojtěcha, který dnes oznámil rezignaci. Do funkce bude bývalý náměstek ministra, který na jaře řídil protiepidemická opatření, uveden v úterý. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček napsal na twitteru, že Prymulu prezident přijme dnes ve 14:00 v Lánech.

Babiš řekl, že změnu na postu ministra se Zemanem předjednal o víkendu. "Já jsem se tak včera s panem prezidentem domluvil, že dnes pana Prymulu přijme a že mému návrhu vyhoví tak, abych ho mohl uvést do úřadu v úterý, abychom neztráceli čas," řekl Babiš ČTK.

Video: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil rezignaci

21.09.2020, 10:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Vojtěch ráno na tiskové konferenci uvedl, že demisí chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a minulý čtvrtek překonaly tři tisíce za den. Ministr už dříve připustil, že měl trvat na tom, aby se roušky ve vnitřních prostorách začaly nosit znovu povinně již od začátku září. Vojtěch stál v čele úřadu necelé tři roky. Babiš mu dnes ráno po sociálních sítích poděkoval za jeho práci.

ČTK bude dnes odpoledne vysílat případný výstup po setkání prezidenta Miloše Zemana s vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romanem Prymulou. Oficiální výstup pro média zatím není plánován, ČTK nicméně počítá s přímým přenosem případného prohlášení Prymuly po setkání. Schůzka v Lánech začíná ve 14:00.

O víkendu Prymula předpověděl, že v ČR bude pravděpodobně denně přibývat 6000 až 8000 potvrzených nákaz covidem-19. Pomoci zploštit růst křivky počtu nakažených by podle něj mohla další opatření, na místě je i zvažovat vyhlášení nouzového stavu. Za pravděpodobné považuje Prymula uzavření škol, především v Praze.

Před příchodem do funkce vládního zmocněnce při úřadu vlády byl Prymula od roku 2017 náměstkem ministra zdravotnictví, odejít ale musel kvůli chybějící bezpečnostní prověrce. Nastoupil za ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), místo bylo více než rok neobsazené. Předtím bývalý ředitel královéhradecké fakultní nemocnice působil na ministerstvu jako poradce. V roce 2013 chtěl kandidovat v Královéhradeckém kraji do senátu za SPOZ - Zemanovci, nakonec ale s nimi do voleb nešel.

Jako šéf fakultní nemocnice prosazoval například stavbu kliniky tradiční čínské medicíny. Z čela nemocnice jej v červnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), podle něho kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera. Prymula vysvětlení odmítl. Letos v září média uvedla, že Prymula má od poloviny června živnostenské oprávnění mimo jiné pro výrobu zdravotnických prostředků. Vysvětlil to tím, že si živnost založil po odchodu z ministerstva a nic nevyrábí.

V době pandemie Prymula vedl žebříčky důvěryhodnosti politiků, objevil se i na webu ANO v rubrice Naši lidé. Od poloviny března zhruba dva týdny vedl Ústřední krizový štáb. Některá jeho tehdejší vyjádření vyvolala velkou pozornost, mluvil například až o dvouletém uzavření hranic. Prezident Zeman v době vrcholu pandemie uvedl, že Prymulovi udělí státní vyznamenání.