Babiš: MF bude prodeji Počerad věnovat zvýšenou pozornost

Praha - Ministerstvo financí jako majoritní akcionář firmy ČEZ sleduje dění kolem prodeje elektrárny Počerady a dál mu bude věnovat zvýšenou pozornost. S ohledem na zákon ale není oprávněné zasahovat do kompetencí představenstva firmy v jejím obchodním vedení. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO) v odpovědi na písemnou interpelaci poslankyně Pirátů Dany Balcarové. Poslankyně se premiéra ptala mimo jiné na to, zda je prodej elektrárny finančníku Pavlu Tykačovi v souladu se státními zájmy.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák řekl v srpnu ČTK, že firmě se jako ekonomicky nejvýhodnější jeví prodat Počerady Tykačově skupině Sev.en Energy za domluvenou částku. Podle dřívějších informací za dvě miliardy korun. Předloni měl Tykač za elektrárnu nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Babiš tehdy ještě jako ministr financí možnou transakci kritizoval.

Elektrárna Počerady leží na Lounsku mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku.

Balcarová Babišovi v písemné interpelaci připomíná jeho odmítavý postoj z roku 2017. Podle ní tak patrně pomohl zabránit obchodu, který je v rozporu s veřejným zájmem na ochraně lidského zdraví, ovzduší a klimatu i v rozporu s naplňováním státní energetické koncepce. Dotázala se ho proto, co si myslí o možném prodeji elektrárny za dvě miliardy korun. Je podle ní žádoucí, aby k tomu zaujal jasný postoj.

Babiš v odpovědi uvedl, že si vyžádal informace z ministerstva financí, které v ČEZ vykonává akcionářská práva. Uvádí, že nakládání s majetkem firmy patří do oblasti obchodního vedení firmy, které patří do pravomoci představenstva firmy. Podle zákona mu není nikdo oprávněn udělovat pokyny ohledně obchodního vedení firmy.

"Předmětný prodej elektrárny Počerady bude jistě předmětem jednání dozorčí rady společnosti ČEZ. Nicméně Vás mohu ujistit, že prodej elektrárny Počerady ministerstvo financí sleduje a nadále mu bude věnovat zvýšenou pozornost," napsal Babiš poslankyni.

Možný prodej elektrárny kritizují i ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.